Čeferin za rojstni dan prejel zanimivo čestitko iz Ugande

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je danes dopolnil 58. rojstni dan. Čestitke na njegov naslov so prispele tudi iz Ugande, od koder so poslali cel kolaž fotografij s prireditve, organizirane v čast Čeferinu. Uefa v sklopu svoje fundacije za otroke namreč sodeluje z dobrodelno organizacijo Aliguma, ki v Ugandi pomaga zatiranim manjšinam.

»To je zahvala gospodu, ki se po naših ulicah ni sprehajal zgolj zaradi šova, temveč z namenom, da dokaže, da je s trudom in vztrajnostjo možno vse,« so zapisali v čestitki.

Slovesnost ob praznovanju rojstnega dne. FOTO: The Aliguma Foundation

Slovesnost ob praznovanju rojstnega dne. FOTO: The Aliguma Foundation

»Pevski zbori so en za drugim prepevali pesmi, medtem ko so v ozadju potekali tradicionalni plesi, s katerimi smo se poklonili človeku, ki je postal simbol upanja in možnosti,« so še dodali.

Slovesnost ob praznovanju rojstnega dne. FOTO: The Aliguma Foundation

Slovesnost je potekala tik ob gradbišču, kjer postavljajo novo šolo. Sodelovali so tudi šolarji, ki so po besedah organizatorjev na koncu »prejeli še rojstnodnevno torto in druge slaščice. Enostavno darilo, ki mnogim pomeni ogromno.«