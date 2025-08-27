Čeferin že vedel: namesto konca kariere sledi liga prvakov

Nova sezona lige prvakov naj bi bila najmanj tako spektakularna kot minula, ko je bilo dramatično do konca januarja. To omogoča nov sistem rednega dela tekmovanja in režim kvalifikacij, ki ponuja možnosti za senzacijo tudi klubom iz nogometno manjših držav. Mednje gotovo sodita kazahstanski prvak Kairat, ki je v 1. kolu izločil Olimpijo, in norveški klub Bodø/Glimt, ki predstavlja posebej zanimivo zgodbo o uspehu.

Bodø, mesto s 55.000 prebivalci na skrajnem severu Norveške, več kot tisoč kilometrov nad Oslom, bi lahko ostalo ribiško naselje na robu arktičnega kroga. Toda v njem domuje Bodø/Glimt, klub, ki je v zadnjem desetletju postal sinonim za drugačen nogomet, ki ga bo spoznala tudi liga prvakov.

Vojaški pilot, vajen misij v Afganistanu in Libiji

Prelomni trenutek se je zgodil leta 2017, ko je med trenerje prišel Bjørn Mansverk. Nekdanji vojaški pilot, vajen misij v Afganistanu in Libiji, je prinesel v zgodbo element, ki ga v nogometu praviloma podcenjujejo: mentalni trening. Ekipa je tedaj izpadla v drugo norveško ligo, igralce so spremljali dvomi in psihični pritiski. Mansverk jih je spodbudil, da so začeli govoriti o čustvih, zmanjšali stres, spremenili rutine, izboljšali prehrano in premagali predsodke do psihološke priprave.

Namesto da bi merili na zmage in naslove, so se osredotočili na kulturo in identiteto. Že leto pozneje so se vrnili v prvo norveško ligo, leta 2020 osvojili prvi naslov državnega prvaka. Od tedaj so dodali še tri.

Jon Gorenc Stanković (v črnem) med tekmo Sturma in Bodø/Glimta, ki je zavihtela v ligo prvakov Norvežane. FOTO: Erwin Scheriau/AFP

Evropa je nanje prvič resno pozorna postala leta 2021, ko so s 6:1 porazili Romo pod vodstvom trenerja Joseja Mourinha. Letošnja uvrstitev v polfinale evropske lige – tam je Norvežane izločil poznejši zmagovalec Tottenham – je potrdila, da Bodø/Glimt ni več eksotična zgodba s severa, temveč klub, ki ga spremljajo tudi največji.

Njihova posebnost ni le v rezultatih. Namesto enega kapetana imajo osem rotirajočih vodij, po prejetem golu se zberejo v »prstan« in skupaj analizirajo napako, ciljev za vsako sezono pa sploh nimajo – razen enega: da vsak posameznik postane najboljša različica samega sebe.

Razmišljali o koncu kariere, danes nosilci igre

Mansverkov vpliv je bil tolikšen, da so nekateri igralci, ki so še pred kratkim razmišljali o koncu kariere, danes nosilci igre. Trener Kjetil Knutsen, ki je ekipo prevzel leta 2018, je filozofijo povsem ponotranjil in jo prenesel na igrišče. Rezultat je moštvo, ki igra z intenzivnostjo, kakršne na severu Evrope prej niso poznali.

Domicil kluba je štadion Aspmyra. Sprejme manj kot 9000 gledalcev, zime so dolge, mrzle in vetrovne, igralci morajo jemati vitamin D, toda prav to okolje daje klubu značaj. Bodø je bil leta 2024 tudi evropska prestolnica kulture, toda nogomet ga je ponesel dlje kot katerakoli umetniška prireditev.

Navijači Bodø/Glimta so praznovali zgodovinski podvig na štadionu ob Vrbskem jezeru. FOTO: Erwin Scheriau/AFP

»V nogometu, kjer prevladuje denar, je redko, da dobiš dovolj časa za spremembo miselnosti. Toda to je ključ,« je zatrdil Mansverk za agencijo AP: »Nič se ne zgodi čez noč, toda če imaš pravo filozofijo, lahko uspeš kjerkoli.«

»Pičlih« 55 milijonov evrov vreden igralski kader

Zanimivo, da sta novi sistem kvalifikacij za ligo prvakov in njen format po godu prav vsem klubom v Evropi, je nedavno napovedal tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin. Pred žrebom kvalifikacij za ligo prvakov je zatrdil: »Ta žreb je dokaz, za kaj gre v evropskem nogometu: za vključenost, raznolikost, poštenost in priložnost. Vesel sem, da lahko pozdravim toliko klubov, zastopanih v prihajajočih žrebih. To dokazuje zavezanost Uefe k razvoju klubskega nogometa v vseh kotičkih Evrope.«

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin in predsednica Norveške nogometne zveze Lise Klaveness maja na severu Norveške. FOTO: Reuters

Čeferin je že letošnjega maja posredno potrdil visoko kotacijo delnic kluba, ko si je v živo ogledal tekmo Bodø/Glimt vs. Tottenham, in sicer v družbi predsednice Nogometne zveze Norveške Lise Klaveness. Klub, ki premore »pičlih« 55 milijonov evrov vreden igralski kader, je tri mesece pozneje le potrdil, da lahko z nekaj sreče in obilo znanja prav vsaka ekipa v Evropi sanja o ligi prvakov.