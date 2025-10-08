Čeferin: Želimo si, da bi nogometne sanje ostale žive za vse

Aleksander Čeferin, predsednik Evropske nogometne zveze (UEFA), je na generalni skupščini Evropskih nogometnih klubov (EFC) v Rimu poudaril, da bi morebitne selitve ligaških tekem v druga okolja lahko zlomile ta šport.

Pristojni pri Uefi so pred kratkim z veliko zadržanostjo dovolili, da se po ena tekma v španski in italijanski ligi v sezoni 2025/26 odigrata v tujini. Dvoboj španskega prvenstva med Barcelono in Villarrealom bo tako decembra v Miamiju, obračun italijanskega prvenstva med Milanom in Comom pa februarja prihodnje leto v Perthu.

»Nogomet je življenje naše skupnosti. Oblikuje ga ulica, klubi in nogometni privrženci. Če ga bomo preveč oddaljili od tega, potem ga lahko tudi zlomimo,« je v zvezi s tem povedal Čeferin. Prvi mož evropske nogometne družine je še enkrat poudaril, da bo nogometna stari celini vedno ostal odprt za vse in da Uefa nikoli ne bo dovolila izvedbo tekmovanj, kot je superliga.

»Uefa nikoli ne bo priredila tekmovanja za 12 klubov. Želimo si, da bi nogometne sanje ostale žive za vse. Skupaj z EFC bomo zagotovili, da bo evropski klubski nogomet odprt in dostopen vsakomur,« je uvodni dan generalne skupščine EFC v italijanski metropoli med drugim dejal Čeferin.

Maltežan Glenn Micallef, evropski komisar za medgeneracijsko pravičnost, mlade, kulturo in šport, je Uefo pohvalil za odločno nasprotovanje superligi in selitvi ligaških tekem v tujino. Po njegovem mnenju Uefa s tem kaže »zrelost, hkrati pa brani dušo evropskega nogometa – navijače, okoljske skupnosti in integriteto igre«.