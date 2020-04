Čeferin: Ženski euro 2022 tedaj edino veliko tekmovanje

Ljubljana

- Izvršni odbor Evropske nogometne zveze (Uefa) je na videokonferenci uradno potrdil, da bo žensko evropsko prvenstvo, ki bi moralo biti prihodnje leto v Angliji, na istem prizorišču med 6. in 31. julijem 2022.»S tem zagotavljamo, da bo žensko EP edino veliko nogometno tekmovanje v tistem poletju, s čimer bo dobilo pozornost, ki si jo zasluži,« so pri Skyu citirali predsednika UefeV kvalifikacijah za žensko EP igra tudi Slovenija, ki je v skupini A po šestih tekmah na tretjem mestu z devetimi točkami. Toliko jih ima ob dveh tekmah manj tudi drugouvrščena Rusija, zanesljivo vodilna pa je Nizozemska z 18 točkami s šestih tekem. V skupini so še Kosovo, Estonija in Turčija.