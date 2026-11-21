Južnoameriška nogometna zveza (Conmebol), v kateri je deset nacionalnih zvez, soglasno podpira Giannija Infantina pri potegovanju za nov mandat na čelu Mednarodne nogometne zveze Fife. Podporo Infantinu je Conmebol izrekel v Barranquilli pred finalom pokala Sudamericana, drugega po kakovosti za pokalom Libertadores.

Pri krovni južnoameriški zvezi so zapisali, da »cenijo vodenje trenutnega predsednika Fife« ter »pozitivne spremembe v nogometu«, ki jih je uvedel od leta 2016, ko je prevzel položaj. Potem ko je bil leta 2019 in 2023 edini kandidat za mesto predsednika, bo imel tokrat dva protikandidata, to sta Francoz Philippe Diallo in Japonec Kozo Tashima.

Infantino se je v tem mandatu braniti pred kritikami zaradi širitve svetovnega prvenstva, podelitve posebne nagrade za mir Fife Donaldu Trumpu ter prav na prošnjo ameriškega predsednika tudi zaradi razveljavitve rdečega kartona za ameriškega igralca Folarina Baloguna med SP.

Na papirju 110 glasov podpore

Po koncu mundiala se je soočil s kritikami zaradi opuščenega načrta, ki bi omogočil zasebne naložbe v SP, a kljub temu uživa podporo krovne afriške in azijske zveze za ponovno izvolitev marca prihodnje leto. Vsaka država ima na voljo en glas, za zmago na volilnem kongresu, ki bo 18. marca v maroškem Rabatu, mora kandidat zbrati najmanj 106 glasov.

Conmebol ima 10 članic, afriška zveza 54, azijska pa 46, kar Infantinu vsaj na papirju že omogoča izvolitev s 110 glasovi. Podporo so švicarskemu poslovnežu izrekle tudi karibske države. Infantino je prvič pod hudim pritiskom, predvsem zaradi odziva evropske krovne zveze (Uefa) na načrt o vključitvi zasebnih vlagateljev, kar ga je prisililo v ponižujoč umik.

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je izrazil polno podporo Diallu, medtem ko je Tashima obljubil, da bo krovni organizaciji svetovnega nogometa povrnil »integriteto«, svojo kampanjo pa bo gradil na preglednosti.