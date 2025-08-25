  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Celar iz Anglije v Nemčijo

    Udeleženec lanskega eura Žan Celar bo poslej igral za tradicionalni klub iz Düsseldorfa v nemškem drugoligaškem tekmovanju.
    Žan Celar je bil med akterji nepozabne frankfurtske tekme med Slovenijo in Portugalsko v osmini finala lanskega evropskega prvenstva. FOTO: Kiril Kudrjavcev/AFP
    Galerija
    Žan Celar je bil med akterji nepozabne frankfurtske tekme med Slovenijo in Portugalsko v osmini finala lanskega evropskega prvenstva. FOTO: Kiril Kudrjavcev/AFP
    STA, Š. R.
    25. 8. 2025 | 20:55
    25. 8. 2025 | 20:59
    1:15
    A+A-

    Slovenski nogometaš Žan Celar bo v nadaljevanju sezone 2025/26 igral za nemško Fortuno iz Düsseldorfa, so sporočili njegovi delodajalci iz Queens Park Rangers. Šestindvajsetletnega napadalca je londonski klub posodil nemškemu drugoligašu.

    Občasni slovenski reprezentant, doslej je v dresu z državnim grbom zbral 17 nastopov, se je v QPR preselil pred dobrim letom dni iz švicarskega Lugana za dva milijona evrov.

    Za angleškega drugoligaša je odigral 24 tekem in dosegel dva gola. To sezono je na dveh tekmah zbral 76 minut, a se ni vpisal med strelce.

    Pred igranjem v Švici je bil Celar član Rome, kot posojen nogometaš pa je igral še za Cremonese in Cittadello. V Italijo se je preselil iz Maribora, kariero pa je začel v Kranju.

    Sorodni članki

    Photo
    Šport  |  Nogomet
    Prestopi

    Nenavadna zahteva Šeška, ki je Arsenal ne bo izpolnil

    Reprezentanta Jaka Bijol in Benjamin Šeško bosta verjetno tekmeca v premier league. Arsenalu ne diši odkupna klavzula. Florian Wirtz postavil angleški rekord.
    Peter Zalokar 21. 6. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    Slovenija del hudega boja za Severno Ameriko

    Začetek junija potrdil zahtevno nalogo za selektorja Matjaža Keka v boju za SP 2026. Tudi torkov slovenski tekmec BiH je stoodstoten.
    Jernej Suhadolnik 8. 6. 2025 | 18:20
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Umrl priznan porodničar, zavzemal se je za rojstva v domači sobi

    Star je bil 95 let in bil dejaven praktično vse do zadnjega. Leta 2018 je spregovoril tudi za Delo.
    24. 8. 2025 | 11:30
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Avtomobilske naročnine

    V lastnem avtomobilu boste morali za tople sedeže plačevati mesečno naročnino

    Proizvajalci z digitalnimi ključavnicami zaklepajo že kupljeno opremo, kar sproža val upora voznikov.
    Žan Urbanija 25. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nova Slovenija

    Glavni tajnik NSi: Ne morem reči nič drugega, kot da se gredo lov na čarovnice

    Z glavnim tajnikom Robertom Ilcem o stanju politike, kje je NSi in kakšen odnos ima s SDS in Svobodo.
    Barbara Eržen 25. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025: Martin Krampelj

    Trener je priletel z zasebnim letalom, da bi ga videl na igrišču

    Martin Krampelj je prijetno presenečenje letošnjih priprav in dobrodošla okrepitev reprezentance pod obročem.
    Drago Perko 25. 8. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

    Ob koncu poletja, po izdatkih za dopust in nakupljenih potrebščinah za novo šolsko leto, se marsikdo sooča z omejenim proračunom.
    Promo Delo 21. 8. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

    Objavljamo uradno sodno obvestilo, ki ga je pripravil Gospodarski oddelek irskega Visokega sodišča.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 12:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

    Ko osrednjo Evropo zajame mraz, se Kanarski otoki kopajo v soncu in prijetnih temperaturah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 12:34
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Intervju

    Čez dve leti se zeleni prehod lahko ustavi

    Največ bi za priključevanje obnovljivih virov naredili z uvedbo omrežnine za zakupljeno, a neuporabljeno moč, pravi Ivan Šmon.
    Borut Tavčar 23. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Kje so še neizkoriščene priložnosti za rast izvoza

    Za podjetja sta nujni sposobnost hitre prilagoditve in čimprejšnja diferenciacija, tako geografsko kot po namembnih trgih.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Z izgubo lastnika podjetje lahko zaide v težave

    Zavarovanja lahko pomagajo pri poplačevanju kredita. Podjetniško življenje pogosto negativno vpliva na zdravje.
    Milka Bizovičar 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Nove varnostne tehnologije

    Program za varovanje digitalnega gospodarstva

    Veliki vložki v inovacije na področju kibernetske varnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    Žan CelarSlovenska nogometna reprezentancaFortuna Düsseldorf

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Trump z vojsko nad kriminal v mestih

    Predsednik namerava doseči svoj prav še v Chicagu, Baltimoru, New Yorku – V Washingtonu po dolgem času teden brez umorov.
    Barbara Kramžar 25. 8. 2025 | 21:29
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Evropska politika

    Mario Draghi spet bere levite Bruslju

    Nekdanji predsednik ECB je opozoril, da je EU klonila pred Trumpom in da je le geopolitična opazovalka.
    Peter Žerjavič 25. 8. 2025 | 21:11
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Goriva

    Cene pogonskih goriv po zvišanju trošarin nespremenjene

    Nadaljevanje regulacije in omejevanja marž skupaj s širitvijo sistema na avtocestne bencinske servise je razburilo trgovce na čelu s Petrolom.
    25. 8. 2025 | 20:57
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogometni prestop

    Celar iz Anglije v Nemčijo

    Udeleženec lanskega eura Žan Celar bo poslej igral za tradicionalni klub iz Düsseldorfa v nemškem drugoligaškem tekmovanju.
    25. 8. 2025 | 20:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Direkcija za vode

    Urški Hočevar poln mandat na čelu direkcije za vode

    Za vršilko dolžnosti direktorice direkcije je vlada lani začasno imenovala Hočevarjevo, ki je na to mesto prišla iz podjetja Prodnik.
    25. 8. 2025 | 20:49
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Goriva

    Cene pogonskih goriv po zvišanju trošarin nespremenjene

    Nadaljevanje regulacije in omejevanja marž skupaj s širitvijo sistema na avtocestne bencinske servise je razburilo trgovce na čelu s Petrolom.
    25. 8. 2025 | 20:57
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogometni prestop

    Celar iz Anglije v Nemčijo

    Udeleženec lanskega eura Žan Celar bo poslej igral za tradicionalni klub iz Düsseldorfa v nemškem drugoligaškem tekmovanju.
    25. 8. 2025 | 20:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Direkcija za vode

    Urški Hočevar poln mandat na čelu direkcije za vode

    Za vršilko dolžnosti direktorice direkcije je vlada lani začasno imenovala Hočevarjevo, ki je na to mesto prišla iz podjetja Prodnik.
    25. 8. 2025 | 20:49
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

    V čudovitem okolju parka Brdo pri Kranju bo 13. septembra že 13. Triglav tek. Tudi letos si lahko obetamo izjemen športno-družabni dogodek z dobrodelno noto.
    Promo Delo 20. 8. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

    Metrobov strokovnjak Vanes Husić svetuje, kako z nego, presajanjem in pravilnim gnojenjem poskrbimo za lepe in rodne citruse v posodah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

    Dolgotrajna obraba sklepnega hrustanca vpliva na kakovost življenja. Prepoznajte osteoartrozo in ukrepajte pravočasno.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo