Celar iz Anglije v Nemčijo

Slovenski nogometaš Žan Celar bo v nadaljevanju sezone 2025/26 igral za nemško Fortuno iz Düsseldorfa, so sporočili njegovi delodajalci iz Queens Park Rangers. Šestindvajsetletnega napadalca je londonski klub posodil nemškemu drugoligašu.

Občasni slovenski reprezentant, doslej je v dresu z državnim grbom zbral 17 nastopov, se je v QPR preselil pred dobrim letom dni iz švicarskega Lugana za dva milijona evrov.

Za angleškega drugoligaša je odigral 24 tekem in dosegel dva gola. To sezono je na dveh tekmah zbral 76 minut, a se ni vpisal med strelce.

Pred igranjem v Švici je bil Celar član Rome, kot posojen nogometaš pa je igral še za Cremonese in Cittadello. V Italijo se je preselil iz Maribora, kariero pa je začel v Kranju.