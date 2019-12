Celar kot Mlakar, SNL namesto serie B

Ljubljana

Žan Celar je novembra in decembra igral le 14 minut.

Za mladinsko moštvo Rome je zabil 28 golov v 27 tekmah.

Jan Mlakar je po zastoju pri Venezii prestopil k Mariboru.

Jan Mlakar je po vrnitvi v Slovenijo oživel kariero pri Mariboru, v Angliji pa spet igra zelo malo.



Drugi Slovenec, ki je igral za Romo

Na Reki rojeni Slovenec Rodolfo Volk je bil v letih od 1928 do 1933 neustavljiv strelec Rome in je v 157 tekmah zabil kar 103 gole, s čimer je tretji najboljši strelec kluba v zgodovini. Pred njim sta le Roberto Pruzzo in Francesco Totti.



Rešitev Maribor ali Olimpija?

- Bi se lahko ponovil scenarij? Eden od najbolj nadarjenih slovenskih nogometaševse je ob prehodu iz mladinskih vrst v člansko moštvo soočil z izzivom kariere. Še marca je bil v sedmih nebesih, decembra je na razpotju: pri italijanskemu drugoligašu Cittadelli namesto nabiranja izkušenj in igralne kilometrine na igrišču vse več sedi na rezervni klopi.Člansko poglavje v serie B se je začelo obetavno za 20-letnega postavnega napadalca iz Voklega. Zbiral je minute, zabil celo en gol, toda novembra in decembra je igral le 14 minut – skupno je nastopil na osmih tekmah in zbral 504 minute. Premalo, da bi tako nadarjen napadalec lahko še tvegal »igralni mrk« in ustavil svoj razvoj, potem ko je bil še pred pol leta eden od velikih adutov Rome za prihodnost. V eni sezoni je za moštvo »primavera«, kot pravijo mladinskim zasedbam v Italiji, v 27 tekmah zabil 28 golov.Podoben zastoj je imel tudi pol leta starejši Mlakar, ki je pri Fiorentini »kraljeval« v mlajših kategorijah in poniknil ob prehodu v člansko zasedbo Venezie. Kariero je delno rešil s prestopom k Mariboru, zdaj pa je znova na »čakanju« v Angliji pri Quens Park Rangers, kamor ga je posodil Brighton. V drugi ligi (championship) je od poletnega prestopa igral samo na šestih tekmah.Tudi sicer so izkušnje mladih slovenskih nogometašev v Italiji pri prehodih v člansko konkurenco prej kot ne slabe. Z izjemoter delnoinse drugim uveljavitev med najboljšimi ni posrečila.Celar je marca postal 724. nogometaš Rome, ki je zaigral v italijanskem prvenstvu in prvi Slovenec v rimskem moštvu, kot so zabeležili v klubu. Od 86. minute je dobil priložnost proti Empoliju. Toda za Romo je v obdobju med prvo in drugo svetovno vojno v prejšnjem stoletju že igral Slovenec in bil eden od njenih najboljših igralcev v zgodovini –. V letih od 1928 do 1933 je na Reki leta 1906 rojeni Volk zabil kar 103 gole, s katerimi je na tretjem mestu na lestvici najboljši klubskih strelcev. Italijani ga v evidenci vodijo kot svojega, ker je bila Reka tedaj italijanska, pri čemer je v večini zapisov označen, da je slovenskega rodu.Za krajši čas pozitivna oživitev Mlakarjeve nogometne kariere pri Mariboru, za katerega je igral 38 tekem v 1. SNL in dosegel 16 golov, bi lahko bila poučna za postavnega napadalca, 186 cm visokega Celarja. Gorenjec, ki je leta 2017 k Romi prestopil iz Maribora za milijon evrov odškodnine, si v ključnem obdobju kariere ne sme privoščiti, da bi se razvijal na klopi za rezervne igralce ali na treningih. Tudi zato je ena od možnosti, da bi Celar v drugem delu sezone igral za Olimpijo ali Maribor. Navkljub pomislekom, ker ne bi bil v lasti Ljubljančanov ali Mariborčanov. Toda tudi Mlakar ni bil, marveč je Maribor s Fiorentino sklenil dogovor o posoji in 50 odstotni delitvi odškodnine ob njegovi prodaji. Štajerci so na ta račun zaslužili 1,5 milijona evrov.Celar je sicer finančno nedosegljiv za odkup za največja slovenska kluba. Cittadella je, na primer, samo za enoletno posojo plačala 800.000 evrov. Z Romo ima mladi slovenski reprezentant pogodbo do leta 2023.