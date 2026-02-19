Celjani blesteli, trpeli in na koncu iz Prištine odnesli zmago

Celjanom se je v Prištini nasmihala visoka zmaga, po zasuku jih je le nekaj centimetrov ločilo od poraza, nepopustljivost grofov pa je bila nagrajena z golom Mateja Poplatnika v zadnji akciji tekme, ki je Celju prinesel zmago s 3:2 nad Drito. Kosovci so pokazali številne slabosti, a tudi napadalno kakovost v drugem polčasu, ki lahko skrbi celjsko obrambo pred povratnim srečanjem.

V celjskem taboru so pred tekmo opozarjala ni čvrsto in disciplinirano Drito, a tekmec v prvih 45 minutah ni bil dorasel Celju. Na večinoma praznem in zasapanem štadionu Fadila Vokrrija v Prištini so imeli Celjani številne priložnosti v napadu, dvakrat pa so zadeli po nesporazumih in nespretnih posredovanjih v domačem kazenskem prostoru.

Celjani so unovčili napadalno kakovost, bolj jih lahko skrbi igra v obrambi. Foto NK Celje

Za 1:0 je z neposredne bližine zadel, na 2:0 je po napaki branilcev in vratarja povišal Kosovec v štajerskih vrstahCeljani so imeli na igrišču vse pod nadzorom, nato pa iz slačilnice niso prišli z enako energijo in Drita je prevzela pobudo, prek Blerima Krasničija sodomači znižali na 1:2.

Celjani so nato znova bolj odločno krenili proti vratom Fatona Malokuja, lepa priložnost se je z bližine ponudila Mateju Poplatniku slabih 20 minut pred koncem, a je z glavo meril le v vratarja Drite. Ekipa Ivana Majevskega je nato znova zaspala, Juanju Nietu je spodrsnilo na robu kazenskega prostora, Liridon Balaj pa je sprožil plasiran strel, ki je presenetil Žana Luka Lebana z odbojem, žoga je celjskemu vratarju pod roko zdrsnila v mrežo. V nasprotju s pričakovanji ter tudi razmerjem moči na zelenici je Drita izenačila na 2:2.

Domačini so začutili priložnost za še kaj več kot le remi, pomagale niso niti besede Majevskega s klopi, Celjani so bili v šoku. Drita je bila iz minute v minuto bolj nevarna, dvakrat se je tresel zunanji del mreže, zelo blizu tretjemu golu je bil Krasniči v 89. minuti, gol je s požrtvovalnim izbijanjem rešil Leban in pri tem dobil tudi močan udarec v telo.

Sodniški dodatek je postregel z nekaj raztrgane igre, v zadnji akciji tekme pa je rezervist Rudi Požeg Vancaš po desni lepo potegnil, poslal predložek v kazenski prostor in Poplatnik ga je z glavo neoviran pospravil v mrežo za zmago s 3:2.

Celje bo Drito na štadionu Z’dežele gostilo prihodnji četrtek.