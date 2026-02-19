  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Celjani blesteli, trpeli in na koncu iz Prištine odnesli zmago

Nogometaši Celja so s 3:2 premagali Drito na prvi tekmi dodatnih kvalifikacij za osmino finala konferenčne lige. Junak Matej Poplatnik.
Armandas Kučys je v Prištini zadel za 1:0. FOTO: Blaž Samec
Galerija
Armandas Kučys je v Prištini zadel za 1:0. FOTO: Blaž Samec
Nejc Grilc
19. 2. 2026 | 22:55
19. 2. 2026 | 23:02
2:54
A+A-

Celjanom se je v Prištini nasmihala visoka zmaga, po zasuku jih je le nekaj centimetrov ločilo od poraza, nepopustljivost grofov pa je bila nagrajena z golom Mateja Poplatnika v zadnji akciji tekme, ki je Celju prinesel zmago s 3:2 nad Drito. Kosovci so pokazali številne slabosti, a tudi napadalno kakovost v drugem polčasu, ki lahko skrbi celjsko obrambo pred povratnim srečanjem.

image_alt
Oblak ni kriv, da sta med elito le dva slabša od Atletica

V celjskem taboru so pred tekmo opozarjala ni čvrsto in disciplinirano Drito, a tekmec v prvih 45 minutah ni bil dorasel Celju. Na večinoma praznem in zasapanem štadionu Fadila Vokrrija v Prištini so imeli Celjani številne priložnosti v napadu, dvakrat pa so zadeli po nesporazumih in nespretnih posredovanjih v domačem kazenskem prostoru. 

Celjani so unovčili napadalno kakovost, bolj jih lahko skrbi igra v obrambi. Foto NK Celje
Celjani so unovčili napadalno kakovost, bolj jih lahko skrbi igra v obrambi. Foto NK Celje
Za 1:0 je z neposredne bližine zadel Armandas Kučys, na 2:0 je po napaki branilcev in vratarja povišal Kosovec v štajerskih vrstah Milot Avdili. Celjani so imeli na igrišču vse pod nadzorom, nato pa iz slačilnice niso prišli z enako energijo in Drita je prevzela pobudo, prek Blerima Krasničija sodomači znižali na 1:2.

Celjani so nato znova bolj odločno krenili proti vratom Fatona Malokuja, lepa priložnost se je z bližine ponudila Mateju Poplatniku slabih 20 minut pred koncem, a je z glavo meril le v vratarja Drite. Ekipa Ivana Majevskega je nato znova zaspala, Juanju Nietu je spodrsnilo na robu kazenskega prostora, Liridon Balaj pa je sprožil plasiran strel, ki je presenetil Žana Luka Lebana z odbojem, žoga je celjskemu vratarju pod roko zdrsnila v mrežo. V nasprotju s pričakovanji ter tudi razmerjem moči na zelenici je Drita izenačila na 2:2.

Domačini so začutili priložnost za še kaj več kot le remi, pomagale niso niti besede Majevskega s klopi, Celjani so bili v šoku. Drita je bila iz minute v minuto bolj nevarna, dvakrat se je tresel zunanji del mreže, zelo blizu tretjemu golu je bil Krasniči v 89. minuti, gol je s požrtvovalnim izbijanjem rešil Leban in pri tem dobil tudi močan udarec v telo.

Sodniški dodatek je postregel z nekaj raztrgane igre, v zadnji akciji tekme pa je rezervist Rudi Požeg Vancaš po desni lepo potegnil, poslal predložek v kazenski prostor in Poplatnik ga je z glavo neoviran pospravil v mrežo za zmago s 3:2. 

Celje bo Drito na štadionu Z’dežele gostilo prihodnji četrtek.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Nogomet
Vroče gostovanje

Celjani ne želijo ponoviti ljubljanske napake

Danes v Prištini (21.00) prva tekma za napredovanje v osmino finala konferenčne lige med kosovskim prvakom Drito in Celjem.
Gorazd Nejedly 19. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Konferenčna liga

Če so Štajerci dvignili glave, naj se spomnijo Olimpije

Kakšen klub je kosovski prvak Drita, četrtkov tekmec Celja v izločilnih bojih konferenčne lige? Po Transfermarktu je njegova vrednost 7,58 milijona evra.
Gorazd Nejedly 17. 2. 2026 | 21:20
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Konferenčna liga

Celjani ne razmišljajo o zmagi ali neodločenem izidu

Trener slovenskega pokalnega prvaka Ivan Majevski se je zazrl v četrtkovo prvo tekmo dodatnih kvalifikacij za preboj v osmino finala nogometne konferenčne lige
17. 2. 2026 | 14:35
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Prva liga Telemach

Celjanom tudi brez Riere gre, a Mariborčani še niso vrgli puške v koruzo

Vodilni v 1. SNL so v 22. kolu v drugem polčasu strli Muro. Mariborčani že po dobre pol ure razblinili neznanke o zmagovalcu. Na Bonifiki brez zmagovalca.
14. 2. 2026 | 17:12
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Prva liga Telemach

Celjani in Ivan Majevski dobro vedo, kaj prinaša spodrsljaj

V 22. kolu 1. SNL brez derbijev in brez Olimpije. Mariborčani v Ajdovščini, Koprčani na Bonifiki. Zadnja tekma v ponedeljek v Stožicah.
14. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Prva liga Telemach

Srečna okoliščina za Celjane je, da si bodo tekmeci kradli točke

Po prvem porazu vodilnih v 1. SNL tekmeci sanjajo o velikem poku. Ivan Majevski ima še močna aduta v rokavu. Mariborčani so najbližje št. 2.
Gorazd Nejedly 9. 2. 2026 | 21:50
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Logar se lahko izkaže za največjo prevaro teh volitev

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o prihajajočih volitvah in njihovih akterjih.
18. 2. 2026 | 18:21
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Kemična tveganja

Nov odpoklic izdelkov v Sparu, Eurospinu in Jagru

V prašičjem mesu madžarskega proizvajalca so odkrili prekoračeno mejno vrednost perfluoroheksansulfonske kisline in perfluorooktansufonske kisline.
18. 2. 2026 | 19:45
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Devin

Z Rilkejeve poti padla 20 metrov v globino, grmičevje preprečilo še globlji padec

Če ne bi pristala na skalnati polici pod potjo, bi zgrmela še 40 metrov nižje.
17. 2. 2026 | 18:23
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Investicije

V pogajanjih z Renaultom je bilo najtežje, ko je iz igre izstopil Volkswagen

Revoz je že zagnal proizvodnjo novega električnega twinga v Novem mestu. Za kakšne investicije je še zanimanje pri nas?
Nejc Gole 19. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Šport  |  Zimski športi
Vredno branja

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Delo 13. 2. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Omoda 5 SHS-H, hibridni SUV z dosegom do 1000 km

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Delo 17. 2. 2026 | 15:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 08:36
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Delo 1. 2. 2026 | 13:59
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Konferenca Javne investicije

Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
Preberite več

Več iz teme

nogometCeljeDritakonferenčna ligaIvan MajevskiSvit Sešlar

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Nogomet
Konferenčna liga

Celjani blesteli, trpeli in na koncu iz Prištine odnesli zmago

Nogometaši Celja so s 3:2 premagali Drito na prvi tekmi dodatnih kvalifikacij za osmino finala konferenčne lige. Junak Matej Poplatnik.
Nejc Grilc 19. 2. 2026 | 22:55
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Odpoklic izdelka

Nov odpoklic izdelka v Sparu

Odgovorni nosilec živilske dejavnosti je Upravo za varno hrano obvestil o pričetku izvajanja umika jagod zaradi ugotovljenega presežka ostanka pesticida.
19. 2. 2026 | 21:30
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Gorska nesreča

Snežni plaz vzel življenje 54-letniku

V Dolini Aoste je skupino nemških turnih smučarjev zasul plaz Močan veter in slaba vidljivost sta ovirala reševalno akcijo.
19. 2. 2026 | 21:18
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Zdravje

Dobra novica za lastnike mačk

Študija, objavljena v reviji Science, je preučevala raka pri mačkah in odkrila pomembne vzporednice z razvojem bolezni pri ljudeh.
19. 2. 2026 | 20:53
Preberite več
PremiumVideoWall
Novice  |  Svet
Vojna v Ukrajini

Med sosedi je več vragov kot mejakov

Kijev kritično o madžarski in slovaški odvisnosti od ruske nafte. Nove ukrajinske sankcije proti Belorusiji.
Boris Čibej 19. 2. 2026 | 20:30
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Gorska nesreča

Snežni plaz vzel življenje 54-letniku

V Dolini Aoste je skupino nemških turnih smučarjev zasul plaz Močan veter in slaba vidljivost sta ovirala reševalno akcijo.
19. 2. 2026 | 21:18
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Zdravje

Dobra novica za lastnike mačk

Študija, objavljena v reviji Science, je preučevala raka pri mačkah in odkrila pomembne vzporednice z razvojem bolezni pri ljudeh.
19. 2. 2026 | 20:53
Preberite več
PremiumVideoWall
Novice  |  Svet
Vojna v Ukrajini

Med sosedi je več vragov kot mejakov

Kijev kritično o madžarski in slovaški odvisnosti od ruske nafte. Nove ukrajinske sankcije proti Belorusiji.
Boris Čibej 19. 2. 2026 | 20:30
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
TUJI TRGI

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:36
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:18
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Metoda, ki bolečine v hrbtenici rešuje pri vzroku

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:31
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Ko čas znova postane vrednota

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Delo 13. 2. 2026 | 14:02
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Bodite med prvimi

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
Promo Delo 1. 2. 2026 | 09:44
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo