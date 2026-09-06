Celjani blizu lige prvakov, znani vlogi Čeferina in Infantina

Ko je nogometna žoga od Armandasa Kučysa odletela mimo vrat, ni odšla le ena priložnost za Celje, temveč se je za hip razkrila prava podoba današnjega svetovnega nogometa, v katerem so sanje majhnih klubov vse bolj odvisne od razmerij moči med Fifo, Uefo in globalnim kapitalom. To je tema, ki te dni presega športne strani, saj neposredno določa, ali bodo slovenski prvaki še kdaj realno blizu ligi prvakov in dodatnim štirim milijonom evrov, ki bi jih, kot piše, prejeli tudi preostali sloveski prvoligaši.

Članek razkriva, zakaj je bil preboj Celja letos objektivno bližje kot v Mariborovih zlatih letih, obenem pa analizira, kako so poskusi privatizacije igre – od propadle superlige do rekordnih 15 milijard dolarjev Fifinih prihodkov v obdobju 2023–2026 – preoblikovali odnose med Giannijem Infantinom, Aleksandrom Čeferinom in nekaterimi celinami. Kaj ta tihi institucionalni spopad pomeni za prihodnost evropskih palčkov in za to, ali bo slovenski prvak tudi leta 2026 še imel odprta vrata do raja? Za zdaj kaže dobro, Uefa je namreč uspešnejša od Fife. In kako je s tem povezan Tadej Pogačar? Tudi če bi ...