Celjani bodo zaradi snega dobili nenadejan dan počitka

Zaradi močnega sneženja, ki so danes zajelo vzhodno polovico Slovenije, so morali prestaviti tekmo 23. kroga Prve lige Telemach med nogometaši Aluminija in Celja, ki bi morala biti v nedeljo. Nov termin je 5. marec ob 17.30, so sporočili iz vodstva tekmovanja.

Debela snežna odeja v športnem parku Kidričevo je povzročila prestavitev obračuna med štajerskima tekmecema, ki se bosta po novem merila šele v četrtek, 5. marca. Zaradi preložitve te ligaške tekme pa so morali prestaviti tudi četrtfinalno tekmo pokala Pivovarne Union med ravenskim Fužinarjem in Aluminijem, ki bi morala biti v torek, 3. marca. Dvoboj so prestavili na sredo, 11. marca ob 15. uri.

Dodaten konec tedna tekmovalnega premora bo celjskim nogometašem v napornem ritmu nedvomno dobro del, saj jih že naslednji četrtek čaka povratna tekma končnice konferenčne lige proti kosovski Driti iz Prištine.