Nogomet

Celjani bodo zaradi snega dobili nenadejan dan počitka

Zaradi obilnega sneženja so organizatorji prestavili tekmo 23. kola slovenskega nogometnega prvenstva med Celjem in Aluminijem.
Celjani bodo dan tekmovalnega odmora sprejeli z odprtimi rokami. FOTO: NK Celje
Celjani bodo dan tekmovalnega odmora sprejeli z odprtimi rokami. FOTO: NK Celje
M. Ru., STA
20. 2. 2026 | 17:50
20. 2. 2026 | 17:53
1:27
Zaradi močnega sneženja, ki so danes zajelo vzhodno polovico Slovenije, so morali prestaviti tekmo 23. kroga Prve lige Telemach med nogometaši Aluminija in Celja, ki bi morala biti v nedeljo. Nov termin je 5. marec ob 17.30, so sporočili iz vodstva tekmovanja.

Najboljših enajst v zgodovini je znanih, med njimi ni ...

Debela snežna odeja v športnem parku Kidričevo je povzročila prestavitev obračuna med štajerskima tekmecema, ki se bosta po novem merila šele v četrtek, 5. marca. Zaradi preložitve te ligaške tekme pa so morali prestaviti tudi četrtfinalno tekmo pokala Pivovarne Union med ravenskim Fužinarjem in Aluminijem, ki bi morala biti v torek, 3. marca. Dvoboj so prestavili na sredo, 11. marca ob 15. uri.

Dodaten konec tedna tekmovalnega premora bo celjskim nogometašem v napornem ritmu nedvomno dobro del, saj jih že naslednji četrtek čaka povratna tekma končnice konferenčne lige proti kosovski Driti iz Prištine.

Šport  |  Nogomet
Beograd

Timi Max Elišnik: Vedno sem samokritičen, želim si več golov in asistenc

Slovenski nogometni reprezentant je spregovoril o zahtevnem začetku sezone ter o možnostih njegove Crvene Zvezde, ki igra v izločilnih bojih evropske lige.
20. 2. 2026 | 16:47
Šport  |  Nogomet
PSG v težavah

Kylianu Mbappeju plačal 59 milijonov evrov, ta grozi z rubežem

Pravni spor med nogometnim zvezdnikom madridskega Reala in njegovim nekdanjim klubom Paris St-Germainom se ne zapleta, temveč še bolj zapleta.
20. 2. 2026 | 16:12
Šport  |  Nogomet
Umetna inteligenca

Najboljših enajst v zgodovini je znanih, med njimi ni ...

Največji španski športni dnevnik Marca je vprašal umetno inteligenco, kdo sestavlja najboljšo enajsterico nogometašev v zgodovini.
20. 2. 2026 | 15:40
Novice  |  Slovenija
Volitve 2026

Komentar prvega soočenja: Razprava brez Janše je izgubila ostrino

Manjkala sta Janša in Vrtovec, izstopal Logar, razprava pa presenetljivo umirjena in brez ostrih dvobojev.
20. 2. 2026 | 11:34
Tuji
Novice  |  Svet
Global

Kaj upad na področju hitre hrane pove o ameriškem gospodarstvu

Restavracije zvišujejo cene, da bi izravnale vse večje stroške dela in sestavin. Stranke z nižjimi dohodki pa prihajajo vse redkeje.
20. 2. 2026 | 05:00
Novice  |  Slovenija
Vremenske razmere

Izredno stanje: na območju Elektra Maribor brez elektrike več kot 34.000 odjemalcev

Veliko težkega snega je danes padlo na območjih Štajerske, Pomurje in Koroške. Največ na Kozjaku in Pohorju. Nastajajo snegolomi in izpadi elektrike.
20. 2. 2026 | 06:55
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Logar se lahko izkaže za največjo prevaro teh volitev

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o prihajajočih volitvah in njihovih akterjih.
18. 2. 2026 | 18:21
SlovenijaaluminijCeljePrva liga Telemach1. SNLkoronavirus v športu

Šport  |  Zimski športi
Anterselva

Italijanski zvezdnik zaradi težav z dihanjem brez boja za kolajne

Tommaso Giacomel je bil na biatlonski tekmi s skupinskim startom na dobri poti do svoje druge olimpijske kolajne, a je zaradi zdravstvenih težav odstopil.
20. 2. 2026 | 18:34
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Napoved

Delničarji v zbiranje pooblastil za skupščino Vzajemne

Kotacija delnic Vzajemne bo eden od treh velikih finančnih dogodkov na kapitalskem trgu.
Janez Tomažič 20. 2. 2026 | 18:06
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Jeklarska industrija

Ameriške carine oklestile evropski izvoz jekla v ZDA

Svetovna proizvodnja jekla lani še navzdol, za letos več naročil.
Maja Grgič 20. 2. 2026 | 18:00
Šport  |  Nogomet
Prva liga Telemach

Celjani bodo zaradi snega dobili nenadejan dan počitka

Zaradi obilnega sneženja so organizatorji prestavili tekmo 23. kola slovenskega nogometnega prvenstva med Celjem in Aluminijem.
20. 2. 2026 | 17:50
Novice  |  Slovenija
Državni zbor

Za poslanca italijanske skupnosti štiri kandidature, za poslanca madžarske dve

Med kandidati sta tudi oba trenutna poslanca narodnih skupnosti.
20. 2. 2026 | 17:27
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Jeklarska industrija

Ameriške carine oklestile evropski izvoz jekla v ZDA

Svetovna proizvodnja jekla lani še navzdol, za letos več naročil.
Maja Grgič 20. 2. 2026 | 18:00
Šport  |  Nogomet
Prva liga Telemach

Celjani bodo zaradi snega dobili nenadejan dan počitka

Zaradi obilnega sneženja so organizatorji prestavili tekmo 23. kola slovenskega nogometnega prvenstva med Celjem in Aluminijem.
20. 2. 2026 | 17:50
Novice  |  Slovenija
Državni zbor

Za poslanca italijanske skupnosti štiri kandidature, za poslanca madžarske dve

Med kandidati sta tudi oba trenutna poslanca narodnih skupnosti.
20. 2. 2026 | 17:27
