Celjani brez Alberta Riere v težavah, a so še korak ali dva pred tekmeci

Brez Domžalčanov in s tem brez neznanke o tem, kdo bo izpadel, se bo s tekmo Kalcer Radomlje – Aluminij jutri začel drugi del sezone v 1. SNL. Tudi šampionska bitka je po senzacionalnem slovesu Alberta Riere dobila dramo, a Celjani bodo morali v 16 tekmah ubraniti ducat točk naskoka pred prvima zasledovalcema Mariborom in Koprom. Na pokalni fronti bodo prvi favoriti nogometaši Olimpije, sicer veliko razočaranje jeseni. Iz ozadja bo poskušal Bravo mešati štrene na obeh frontah, medtem ko bosta imela Primorje in Mura svoje tekmovanje za glavno nagrado – obstanek brez dodatnih kvalifikacij.

Celjska lovorika po nenadnem odhodu Alberta Riere ni več samo po sebi umevna, toda njihovi vodilni možje so skupaj s Špancem že zakoličili šampionsko traso. Zapustil jih je najboljši strelec Franko Kovačević, a ga bo nadomestil napadalec s še večjim potencialom, rekonvalescent Armandas Kučys. Tudi jeseni pomemben člen Danijel Šturm je odšel, a zato, da so Celjani odkupili in vrnili Svita Sešlarja, virtuoza, ki v slovenski ligi nima tekmeca. Z igralci, ki jih ima na voljo, bo imel tudi naslednik Riere zgolj sladke skrbi. Če bo ocenil, da mu manjka še kamenček (ali dva) v šampionskem mozaiku pred poletnimi kvalifikacijami za ligo prvakov, mu bodo selektorji bržkone ustregli. Za vlagatelje je konferenčna liga le tolažilna nagrada.