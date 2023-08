Celjani brez težav prek beloruske ovire, nov poraz in izgredi v Mariboru

Celjski nogometaši so na povratni tekmi tretjega kola kvalifikacij za konferenčno ligo v Györu s 4:1 (2:0) premagali beloruski Neman Grodno. Prvo tekmo so izbranci trenerja Alberta Riere v Ljubljani dobili z 1:0.

Celjani so hitro pokazali razliko v kakovosti in že v prvem polčasu dvakrat zadeli v polno ter tako poskrbeli, da je bil drugi del bolj ali manj zgolj formalnost na poti v zadnji kvalifikacijski krog, v katerem se bodo 24. in 31. avgusta merili z izraelskim Maccabijem Tel Avivom.

Slovenski podprvaki so odločno začeli tekmo in v 20. minuti prešli v vodstvo, ko je Luka Bobičanec streljal z dobrih desetih metrov in z nizkim diagonalnim strelom žogo od vratnice poslal v mrežo za 1:0. Julien Lamy je v 35. minuti podvojil prednost Celja, potem ko je po Bobičančevi podaji stekel v nasprotni napad, na koncu pa je s sicer na videz neprepričljivim strelom ugnal vratarja Nemana.

V 55. minuti je Bobičanec dosegel še drugi gol, potem ko je preigral vratarja Belorusov in žogo poslal v prazno mrežo za 3:0. dvoboj je bil s tem dokončno odločen. Še drugič pa se je med strelce vpisal tudi Lamy, ko je v 67. minuti po podaji Nina Kouterja prav tako prišel pred vratarja, ga preigral in povišal na 4:0.

V 82. pa so častni zadetek zabili tudi Belorusi, ko je po poigravanju v kazenskem prostoru do strela prišel Alimardon Sukurov in žogo poslal pod prečko.

Celjani so sicer igrali brez napadalca Charlesa Ikwuemesija, ki bo v kratkem postal član italijanske Salernitane. Štajerci bodo po medijskih poročilih zanj dobili nekaj manj kot dva milijona evrov.

Tekmo v Mariboru so z izgredi zasenčili navijači. FOTO: Miloš Vujinović/Mediaspeed

V Ljudskem vrtu visoka zmaga Turkov

Mariborčani pa so v Ljudskem vrstu doživeli še drugi poraz. V povratni tekmi, ki so jo zaznamovali navijaški izgredi, zaradi katerih so sodniki za pol ure prekinili dvoboj, so proti igralcem Fenerbahčeja izgubili z 0:3 (0:1).

Za favorizirano turško moštvo, ki je napredovalo s skupnim izidom 6:1, so tokrat v polno zadeli Irfan Can Kahveci (v 17. minuti), Sebastian Szymanski (77.) in Dušan Tadić (79.).