Do zadnjega atoma moči, splača se, nagrada 800.000 evrov in osmina finala

Še piko na i morajo postaviti Celjani in leto 2025 bodo lahko označili za najboljše v zgodovini. Zadnji letošnji tekmec je irski Shelbourne, 34. na lestvici konferenčne lige (KL) z eno točko in brez doseženega gola v 540 minutah. Ali bodo na štadionu Z'dežele (18.45) za pričakovano zmago, vredno dodatnih 800.000 evrov, kolikor jih prinaša uvrstitev med osem najboljših, lahko odprli tudi steklenico šampanjca, ni odvisno le od Celjanov. Glavni cilj, neposredno uvrstitev v osmino finala bodo narekovali razpleti na drugih tekmah.

Teoretično je na voljo še sedem vstopnic za osem najboljših, praktično šest. Neposredno v osmino finala se je že uvrstil vodilni Strasbourg, ukrajinski velikan in drugouvrščeni Šahtar je z 99-odsotnostjo prav tako v družbi francoskega tekmeca. Celje je v podobnem položaju kot slavna Fiorentina, ki je pomladi po hudem boju izločila slovenskega pokalnega prvaka v četrtfinalu tretjega kakovostnega klubskega tekmovanja pod okriljem Evropske nogometne zveze.

»Moje sporočilo igralcem je, naj držijo ritem igre vseh 90 minut,« je bil jasen celjski vojskovodja Albert Riera.