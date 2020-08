Celjani dobili možna tekmeca 2. krogu

Nyon

Maribor, Olimpija in Mura čakajo

- Potem ko je slovenski nogometni prvak Celje v nedeljo dobil tekmeca v 1. krogu kvalifikacij za ligo prvakov, so v Nyonu izžrebali tudi pare 2. kroga.Če bodo izbranciuvodoma uspešni, jih v 2. krogu 25. ali 26. avgusta doma čaka zmagovalec dvoboja med norveškim Moldejem in finskim Kups Kuopiom.Celjani bodo 1. krog igrali 19. avgusta proti irskemu prvaku Dundalku. O napredovanju bo odločala le ena tekma. Ta bo zaradi koronskih omejitev na Irskem v Ujpestu na Madžarskem.Če Celjanom slučajno spodleti v 1. krogu, bodo tekmovanje nadaljevali v 2. krogu kvalifikacij za evropsko ligo. Preostali trije slovenski predstavniki v evropskih tekmovanjih Maribor, Olimpija in Mura bodo tekmece v 1. krogu kvalifikacij za evropsko ligo dobili po 13. uri.Floriana/Cluj - Dinamo ZagrebYoung Boys - Klaksvik/Slovan BratislavaCeltic/KR Reykjavik - Ferencvaros/DjurgardensFlora Tallinn/Suduva - Maccabi Tel Aviv/RigaLegia Varšava/Drita/Linfield - Ararat-Armenia/OmoniaCelje/Dundalk - Molde/Kups KuopioBudućnost Podgorica/Ludogorec - MidtjyllandDinamo Brest/Astana - Connah's/SarajevoQarabag/Sileks - Šerif Tiraspol/Fola EschDinamo Tbilisi/Tirana - Crvena zvezda/EuropaAZ Alkmaar - Viktoria PlzenPaok - BešiktašLokomotiva Zagreb - Rapid Dunaj