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Nogomet

Celjani dobili tekmece v kvalifikacijah za ligo prvakov

Slovenskim nogometnim šampionom je žreb za začetek namenil premagljive nasprotnike.
Nogometaši Celja so dobili tekmece v kvalifikacijah za ligo prvakov. FOTO: Matej Družnik/Delo
Galerija
Nogometaši Celja so dobili tekmece v kvalifikacijah za ligo prvakov. FOTO: Matej Družnik/Delo
M. Š., STA
17. 6. 2026 | 12:33
17. 6. 2026 | 12:39
1:56
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Evropska nogometna zveza (UEFA) je v Nyonu izžrebala pare drugega kola kvalifikacij za ligo prvakov. Slovenski šampioni Celjani se bodo pomerili z zmagovalcem dvoboja uvodnega kola med moldavskim Petrocubom in albansko Egnatio.

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Prve tekme bodo na sporedu 21. in 22. julija, povratne pa 28. in 29. julija. Zmagovalci se bodo prebili v tretje kvalifikacijsko kolo, poraženci pa v tretje kolo kvalifikacij evropske lige.

Pari drugega kola kvalifikacij za ligo prvakov:

Petrocub ali Egnatia – Celje

Mjällby – Lincoln Red Imps ali Inter d'Escaldes

Tre Fiori ali Larne – Crvena zvezda

Sabah ali The New Saints – Vardar ali Kups Kuopio

KI Klaskvik ali Atert ali Bissen – Kauno Žalgiris ali Drita

Aarhus – Lech Poznanj

Ararat Armenia ali Riga – Floriana ali Shamrock Rovers

Borac ali Levski Sofija – Vitebsk ali Universitatea Craiova

Omonia – Kairat Almaty ali Sutjeska-Nikšić

Thun – Dinamo Zagreb

Vikingur Reykjavik ali Györ – Hapoel Beer Sheva

Flora Tallinn ali Iberia 1999 Tbilisi – Slovan Bratislava

Fenerbahče – Gornik Zabrze

Strum Gradec – Hearts

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EnergetikaZdravjeMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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