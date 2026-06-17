Celjani dobili tekmece v kvalifikacijah za ligo prvakov

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Evropska nogometna zveza (UEFA) je v Nyonu izžrebala pare drugega kola kvalifikacij za ligo prvakov. Slovenski šampioni Celjani se bodo pomerili z zmagovalcem dvoboja uvodnega kola med moldavskim Petrocubom in albansko Egnatio.
Prve tekme bodo na sporedu 21. in 22. julija, povratne pa 28. in 29. julija. Zmagovalci se bodo prebili v tretje kvalifikacijsko kolo, poraženci pa v tretje kolo kvalifikacij evropske lige.
Pari drugega kola kvalifikacij za ligo prvakov:
Petrocub ali Egnatia – Celje
Mjällby – Lincoln Red Imps ali Inter d'Escaldes
Tre Fiori ali Larne – Crvena zvezda
Sabah ali The New Saints – Vardar ali Kups Kuopio
KI Klaskvik ali Atert ali Bissen – Kauno Žalgiris ali Drita
Aarhus – Lech Poznanj
Ararat Armenia ali Riga – Floriana ali Shamrock Rovers
Borac ali Levski Sofija – Vitebsk ali Universitatea Craiova
Omonia – Kairat Almaty ali Sutjeska-Nikšić
Thun – Dinamo Zagreb
Vikingur Reykjavik ali Györ – Hapoel Beer Sheva
Flora Tallinn ali Iberia 1999 Tbilisi – Slovan Bratislava
Fenerbahče – Gornik Zabrze
Strum Gradec – Hearts
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