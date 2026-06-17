Celjani dobili tekmece v kvalifikacijah za ligo prvakov

Evropska nogometna zveza (UEFA) je v Nyonu izžrebala pare drugega kola kvalifikacij za ligo prvakov. Slovenski šampioni Celjani se bodo pomerili z zmagovalcem dvoboja uvodnega kola med moldavskim Petrocubom in albansko Egnatio.

Prve tekme bodo na sporedu 21. in 22. julija, povratne pa 28. in 29. julija. Zmagovalci se bodo prebili v tretje kvalifikacijsko kolo, poraženci pa v tretje kolo kvalifikacij evropske lige.

Pari drugega kola kvalifikacij za ligo prvakov:

Petrocub ali Egnatia – Celje

Mjällby – Lincoln Red Imps ali Inter d'Escaldes

Tre Fiori ali Larne – Crvena zvezda

Sabah ali The New Saints – Vardar ali Kups Kuopio

KI Klaskvik ali Atert ali Bissen – Kauno Žalgiris ali Drita

Aarhus – Lech Poznanj

Ararat Armenia ali Riga – Floriana ali Shamrock Rovers

Borac ali Levski Sofija – Vitebsk ali Universitatea Craiova

Omonia – Kairat Almaty ali Sutjeska-Nikšić

Thun – Dinamo Zagreb

Vikingur Reykjavik ali Györ – Hapoel Beer Sheva

Flora Tallinn ali Iberia 1999 Tbilisi – Slovan Bratislava

Fenerbahče – Gornik Zabrze

Strum Gradec – Hearts