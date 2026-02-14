Celjani in Ivan Majevski dobro vedo, kaj prinaša spodrsljaj

Vodilni v prvi slovenski nogometni ligi Celjani imajo po ljubljanski zaušnici takoj priložnost za vrnitev v zmagovalni ritem, toda uvodna tekma 22. kola proti Sobočanom bo tudi v službi evropske: prve četrtkove v dodatnih kvalifikacijah za preboj v osmino finala konferenčne lige proti Driti v Prištini. Mariborčani gostujejo v Ajdovščini, Koprčani gostijo Radomljane. Zadnje dejanje bo v ponedeljek v Stožicah, kjer bo Bravo poskušal ujeti prvo letošnjo točko ali tri. Prosta bo Olimpija.

Celjanom ne bo lahko, a ne zato, ker so Sobočani tako dobri (niso pa tudi brezzobi), temveč zaradi še vedno post Rierovega obdobja, ki je že razkrilo, da Špančevem nasledniku Ivanu Majevskemu ne bo steklo kot po maslu. Lažje bi mu bilo, če bi imel v moštvu nesporno avtoriteto, ki lahko pomaga v slačilnici in na igrišču. Poškodovani Žan Karničnik je eden od igralcev za ohranjanje pozitivne napetosti na obeh »terenih«, a bo še najmanj do konca meseca odsoten. Na igrišču je Svit Sešlar lahko vodja, toda on ni dovolj, če stvari ne stečejo, kot naj bi.