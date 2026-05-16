Celjani tretjič v zgodovini dvignili lovoriko slovenskih prvakov

Zaradi težav domžalskega kluba so Koprčani danes na štadionu Z'Dežele igrali zadnjo tekmo v prvi slovenski nogometni ligi v tej sezoni. Po kaotičnem zaključku in razveljavljenih zadektih na obeh straneh, so Celjane, ki so že nekaj časa nazaj potrdili naslov prvaka, premagali z 2:1. Ker gre za zadnjo domačo tekmo v sezoni, so varovanci trenerja Vitorja Campelosa po tekmi še tretjič v zgodovini dvignili lovoriko prvakov prve lige Telemach.

V srečanje so krenili izredno napadalno, že v drugi minuti so povedli, potem ko je lepo akcijo soigralcev z zadetkom izkoristil Isaac Matondo. Že dve minuti pozneje je bil natančen še Brown Irabor, a je bil zadetek zaradi prepovedanega položaja razveljavljen. V nadaljevanju prvega polčasa so Koprčani še nekajkrat resneje zapretili Celjanom, a rezultat se ni spremenil.

Na Madžarskem je naslov prvaka tudi uradno osvojil Győr, ki je za točko premagal Ferencváros, slovenski reprezentant Aljoša Matko, sicer član Ujpesta, pa je skupaj z Danielom Lukacsem postal najboljši strelec lige. Izid je zelo ugoden tudi za Celjane, saj so se tako avtomatično uvrstili v drugi prekrog kvalifikacij za ligo prvakov.

V 49. minuti je Svit Sešlar izkoristil najstrožjo kazen in izid izenačil na 1:1, a neodločen izid ni trajal dolgo. Šest minut pozneje je po podaji Bassirouja Ndiayeja še drugič na srečanju zadel Matondo, ki je postavil končnih 2:1.

Leo Rimac je eno izmed odkritij letošnje sezone. FOTO: Aleksander Golob

A srečanje je bilo še naprej razburljivo. Vitor Campelos je opravil številne menjave, a mrežo je v 78. minuti zatresel koprski nogometaš Leo Rimac. Mladenič se je že veselil jubilejnega desetega zadetka v sezoni, ko je sodnik Alen Bubek gol razveljavil zaradi prepovedanega položaja. Preuranjeno je bilo tudi veselje rezervista Armandasa Kučysa v 83. minuti, saj je litovski napadalec ob zadetku storil tudi prekršek v napadu.

Srečanje se je tako končalo z izidom 1:2 za goste na štadionu Z'Dežele, ki so zavoljo težav Domžalčanov že odigrali zadnjo tekmo v 1. SNL. Na 34 tekmah so vsega skupaj zbrali 67 točk, kar jih zanesljivo uvršča na drugo mesto – zablesteli so predvsem v spomladanskem delu prvenstva, ko sta poleg izkušenega in legendarnega Josipa Iličića, brez katerega klub ne bi bil tako visoko, zablestela mlada Leo Rimac in Andraž Ruedl. Trener Zoran Zeljković je že napovedal, da se bodo Koprčani prihodnje leto borili, da se naslov prvaka vrne nazaj na Bonifiko, s predstavami, podobnimi letošnjim, pa je to povsem realen cilj.

Prva liga Telemach, 35. kolo:

Sobota:

Celje – Koper 1:2 (Sešlar 49.; Matondo 2., 55.)

Aluminij – Primorje (20.15)

Nedelja:

Mura – Maribor (15.00)

Olimpija Ljubljana – Radomlje (17.30)