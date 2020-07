Celjani imajo v nogah priložnost za skok na vrh 1. SNL

Le še tri kola so do kona slovenskega nogometnega prvenstva. Danes bodo igrali tekmi v Stožicah, kjer bogostil, in, kjer bo istoimenski klub poskušal vsaj začasno prehiteti Olimpijo na vrhu lestvice 1. SNL. Tekmec razigranih celjaniv bo, zato bodo imeli izbranci trenerjalepo priložnost za zgodovinski skok na vrh lige.»Na zadnjih treh tekmah si želimo pokazati čim več in biti čim boljši. Hkrati bodo te tekme poligon za uigravanje pred začetkom nove sezone, kajti pripravljalnega obdobja ne bo,« je pred spopadom z Mariborom povedal ljubljanski trener»Predvsem me zanima, kakšen bo po porazu s Celjem odziv ekipe na tekmi v Ljubljani. Zavedamo se, da moramo izboljšati zadeve in verjamem, da nam bo uspelo,« pa je zatrdil trener vijoličastih