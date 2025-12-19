Albert Riera za misijo liga prvakov čaka na Svita Sešlarja

Celjska evropska jesen ni dobila češnje na torti. Razplet tekme brez golov proti Shelbournu je zadostoval za 13. mesto (10 točk) v konferenčni ligi. Toda nihče v taboru utrujenih in zasičenih slovenskih nogometnih pokalnih prvakov ne bo pretirano razočaran nad tem, da si bodo morali preboj v osmino finala KL priigrati v dodatnih kvalifikacijah. Kdo bo premagljivi februarski tekmec Celjanov, armenski Noah ali kosovska Drita, bo znano 16. januarja. Prva tekma bo 19. februarja, povratna teden dni pozneje

Albert Riera je po piškavih 0:0 na drugi zaporedni tekmi brez doseženega gola hitro »pobegnil« na ustvarjalni oddih, ki ga je začel v Londonu pri prijatelju, Arsenalovem trenerju Mikelu Arteti, končal pa ga bo domači na Majorki. Ne bo dolg, Celjani bodo 10. januarja januarja prav na Majorki začeli novo pot, ki naj bi vodila proti ligi prvakov. Dodatne kvalifikacije in napredovanje v osmino finala ali še dlje do četrtfinala, v katerem jih je lani ustavila Fiorentina, bodo del tega ambicioznega načrta.