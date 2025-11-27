Celjanom prvič v mednarodni sezoni spodsrnilo

Napočil je novi veliki večer nogometašev Celja na mednarodnem prizorišču, potem ko so v prvih treh kolih konferenčne lige zbrali brezhibno bero devetih točk in so skupaj s Samsunsporjem (Tur) ter Mainzem (Nem) na vrhu lestvice v tem tekmovanju.

Sigma Olomouc: Celje 2:1 (2:1) Andruv štadion, gledalcev 8000, sodnik Genc Nuza (Kos). Strelca: 1:0 – Ghali (8), 1:1 – Vidović (29), 2:1 – Ghali (41). Sigma Olomouc: Koutny; Slaviček, Hum, Sylla, Hadaš; Beran, Breite (od 78. Spačil); Šip (od 68. Navratil), Langer, Ghall (od 58. Dovžnikov); Vašulin (od 78. Tijani). Celje: Leban; Tutyškinas, Bejger, Nieto, Karničnik; Hrka (od 46. Daniel), 0d 75. Jevšenak), Kvesić (od 75. Avdyili), Lisakovič (od 27. Vidović); Kovačević (od 46. Kotnik), Josifov, Šturm.

Tokrat so na vzhodu Češke v Olomoucu, mestu z znamenitim starim mestnim jedrom z oznako zaščite UNESCO, a tudi lepo športno tradicijo, zlasti na nogometnem igrišču ter ledeni ploskvi oz. v dveh najbolj razširjenih in priljubljenih panogah v državi: nogometu in hokeju.

Ta četrkova zgodba pa se za Celjane tokrat ni dobro začela. V prvi nevarnejši akciji so gostitelji zabili gol. Resda se je zdelo, da je Ahmad Ghali oviral pred vrati celjskega reprezentančnega čuvaja mreže Žana-Luka Lebana, toda sodnik je priznal zadetek in tako si je češko moštvo hitro priigralo vodstvo.

In čeprav so v uvodnih minutah prevladovali češki nogometaši, se naši pokalni prvaki niso dali kar tako. Izenačenje je sledilo hitro. Iz podobne bližine in po odbiti vratarjevi žogi tako kot pri prvem golu na tekmu je bil tokrat natančen celjski rezervist Ivica Vidović – 1:1.

Gostje iz Slovenije so povsem vzpostavili ritem, toda gol so vnovič zabili gostitelji in spet je bil najbolj spreten, tokrat z glavo, Ghali. Vnel se je boj za sleherno žogo, na dlani je bilo, da bo tudi v 2. polčasu še zelo zanimivo.

Toda golov ni bilo več. Celjski nogometaši so poskusili vsaj izenačiti, dvakrat zadeli vratnico, žoga pa v nasprotju s prejšnjimi tekmami te jeseni za točke konferenčne lige ni hotela več v mrežo. Češko moštvo se je skupaj z glasnimi navijači veselilo zmage ...