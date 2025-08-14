Celjani lahko pogledujejo proti Dunaju, Ljubljančane čaka bitka na nož

Olimpija in Celje zvečer lovita napredovanje v zadnje kvalifikacijsko kolo za uvrstitev v konferenčne lige. Lažje delo čaka Celjane, ki so v Švici napolnili mrežo starega znanca Lugana (5:0). Toda na stadionu Z'dežele (20.00) ne bo šlo le še za formalnost, Švicarji se bodo želeli oddolžiti tudi za slovo v osmini finala KL v minuli sezoni.

Pod taktirko Alberta Riere Celjani navdušujejo, vrhunec je bila prav zmaga v Thunu. Precej bogatejši švicarski prvoligaš Lugano ni bil kos navdahnjeni zasedbi slovenskega pokalnega prvaka. Riera je napovedal odločen pristop.

»Tako odločno, kot smo igrali na prvi tekmi, moramo tudi v Celju. Lugano nas bo želel stisniti od prve minute z mož na moža. Morali bomo najti prostega igralca, igrati hitro, pametno in učinkovito. Igralcem sem povedal, da se tekma se začne z 0:0. Ne bomo čakali, napadali bomo, kot da prednosti ne bi imeli. Želim videti željo in lakoto po zmagi,« je povedal Španec, ki morda že odšteva dneve v Celju. Vse več je znakov, ki ga povezujejo s selitvijo v Moskvo na trenerski stolček Spartaka.

Alex Tamm in Marko Brest ter drugi Ljubljančani so dobro razpoloženi pred tekmo proti albanskim prvakom. FOTO: Blaž Samec/Delo

Celjani bodo pogledovali tudi proti naslednjemu tekmecu, zmagovalcu dvoboja med Banikom Ostravo in dunajsko Austrio. Prvo tekmo je dobil Banik s 4:3.

Eno uro pozneje (21.00) bo bitko za evropsko preživetje začela Olimpija. Ljubljančani imajo proti albanskemu prvaku Egnatii rezultatsko izhodišče 0:0. V Stožicah je Alex Tamm zastreljal enajstmetrovko. Toda Ljubljančani bodo drugačni, upajo, da boljši. Prvič jih bo vodil novi trener, Nizozemec Erwin van de Looi.

Erwin van de Looi bo v Albaniji prvič vodil nogometaše Olimpije. FOTO: NK Olimpija/facebook

V primeru napredovanja bo Olimpijo v zadnjem kolu kvalifikacij izzval slabši iz dvoboja kvalifikacij evropske lige med armenskim Noahom in gibraltarskim Lincoln Red Imps. Prva tekma se je končala z 1:1.

Povratni tekmi 3. kola kvalifikacij za konferenčno ligo

Celje – Lugano (20.00) prva tekma 5:0