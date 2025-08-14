  • Delo d.o.o.
    Nogomet

    Celjani lahko pogledujejo proti Dunaju, Ljubljančane čaka bitka na nož

    Drevi v Celju in v Rrogozhinu povratni tekmi 3. kola kvalifikacij za konferečno ligo. Albert Riera opozarja Celjane, Erwin van de Looi bo debitiral.
    Celjani so hud trn v peti bogatejšim Švicarjem, ki so tako rekoč brez možnosti za napredovanje v zadnje kvalifikacijsko kolo. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Celjani so hud trn v peti bogatejšim Švicarjem, ki so tako rekoč brez možnosti za napredovanje v zadnje kvalifikacijsko kolo. FOTO: Blaž Samec/Delo
    G. N.
    14. 8. 2025 | 17:30
    14. 8. 2025 | 17:32
    2:49
    Olimpija in Celje zvečer lovita napredovanje v zadnje kvalifikacijsko kolo za uvrstitev v konferenčne lige. Lažje delo čaka Celjane, ki so v Švici napolnili mrežo starega znanca Lugana (5:0). Toda na stadionu Z'dežele (20.00) ne bo šlo le še za formalnost, Švicarji se bodo želeli oddolžiti tudi za slovo v osmini finala KL v minuli sezoni.

    Pod taktirko Alberta Riere Celjani navdušujejo, vrhunec je bila prav zmaga v Thunu. Precej bogatejši švicarski prvoligaš Lugano ni bil kos navdahnjeni zasedbi slovenskega pokalnega prvaka. Riera je napovedal odločen pristop.

    »Tako odločno, kot smo igrali na prvi tekmi, moramo tudi v Celju. Lugano nas bo želel stisniti od prve minute z mož na moža. Morali bomo najti prostega igralca, igrati hitro, pametno in učinkovito. Igralcem sem povedal, da se tekma se začne z 0:0. Ne bomo čakali, napadali bomo, kot da prednosti ne bi imeli. Želim videti željo in lakoto po zmagi,« je povedal Španec, ki morda že odšteva dneve v Celju. Vse več je znakov, ki ga povezujejo s selitvijo v Moskvo na trenerski stolček Spartaka. 

    Alex Tamm in Marko Brest ter drugi Ljubljančani so dobro razpoloženi pred tekmo proti albanskim prvakom. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Alex Tamm in Marko Brest ter drugi Ljubljančani so dobro razpoloženi pred tekmo proti albanskim prvakom. FOTO: Blaž Samec/Delo

    Celjani bodo pogledovali tudi proti naslednjemu tekmecu, zmagovalcu dvoboja med Banikom Ostravo in dunajsko Austrio. Prvo tekmo je dobil Banik s 4:3.

    Eno uro pozneje (21.00) bo bitko za evropsko preživetje začela Olimpija. Ljubljančani imajo proti albanskemu prvaku Egnatii rezultatsko izhodišče 0:0. V Stožicah je Alex Tamm zastreljal enajstmetrovko. Toda Ljubljančani bodo drugačni, upajo, da boljši. Prvič jih bo vodil novi trener, Nizozemec Erwin van de Looi.

    Erwin van de Looi bo v Albaniji prvič vodil nogometaše Olimpije. FOTO: NK Olimpija/facebook
    Erwin van de Looi bo v Albaniji prvič vodil nogometaše Olimpije. FOTO: NK Olimpija/facebook

    V primeru napredovanja bo Olimpijo v zadnjem kolu kvalifikacij izzval slabši iz dvoboja kvalifikacij evropske lige med armenskim Noahom in gibraltarskim Lincoln Red Imps. Prva tekma se je končala z 1:1.

    Povratni tekmi 3. kola kvalifikacij za konferenčno ligo

    Celje – Lugano (20.00) prva tekma 5:0

    Egnatia – Olimpija (21.00) 0:0

    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Konferenčna liga

    Boromisa: Po potopu smo v Olimpiji razglasili »splošno mobilizacijo«

    Športni direktor Goran Boromisa o možnosti vrnitve Sáncheza, medtem ko začasni trener Ivan Senzen po potopu obljublja napadalno Olimpijo.
    Žan Urbanija 6. 8. 2025 | 13:44
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za konferenčno ligo

    Predsednik Olimpije zagrozil: Ob slovesu peš v Slovenijo

    Drevi v Celju (20) in Rrogozhinu (21) povratni tekmi 3. kola nogometnih kvalifikacij za konferenčno ligo, Celje – Lugano (5:0) in Egnatia – Olimpija (0:0).
    Gorazd Nejedly 14. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Po Portugalcu Nizozemec

    Olimpija na vse fronte z Nizozemcem, prva že v Albaniji

    Nekdanji selektor oranžnih do 21 let Erwin van de Looi je novi trener zeleno-belih. Obljublja trdo delo vsak dan in želi igro za užitek. Debitiral bo v četrtek.
    Gorazd Nejedly 11. 8. 2025 | 16:20
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Grenko-sladka skrb

    Po vsaki zmagi je Albert Riera bliže odhodu

    Jutrišnja povratna tekma 3. kola kvalifikacij za konferenčno ligo Celje. Lugano je lahko tudi užitek za navijače.
    13. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Koronavirusni denar

    Sredstva EU porabili za jahte, drage avtomobile in svingerski klub

    Milijoni evrov, namenjeni pomoči po pandemiji, so na Poljskem financirali luksuz in sprožili politični škandal, vlada pa obljublja preiskavo.
    12. 8. 2025 | 17:42
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Pomanjkanje kadra

    Pedagoški programi ostali na papirju: več kot sto kandidatov brez vpisa

    Ministrstvo opozarja, da so fakultete razpisale programe, a jih niso izvedle. Fakultete odgovarjajo, da je bilo na posamezen program premalo prijavljenih.
    Špela Kuralt 13. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Nadomestki alkoholnih pijač

    Generacija, ki je 'rasla' z alkoholizmom, si želi zrcalno sliko

    Vse več je brezalkoholnih različic alkoholnih pijač. Zdrav način življenja pomeni tudi zmanjšanje ali popolno izključitev alkohola.
    Beti Burger 13. 8. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Jonas Vingegaard

    Vingegaard naj počne še kaj drugega v življenju, Toura ne bo dobil

    Danski komentator Brian Nygaard je sprožil burne odzive v danski kolesarski javnosti, saj meni, da Jonas Vingegaard v boju s Tadejem Pogačarjem nima možnosti.
    Nejc Grilc 13. 8. 2025 | 05:10
    Preberite več
    CeljeAlbert RieraOlimpijakvalifikacije za konferenčno ligoErwin van de LooiLuganoEgnatia

    Šport  |  Nogomet
    Evropski večer

    Celjani lahko pogledujejo proti Dunaju, Ljubljančane čaka bitka na nož

    Drevi v Celju in v Rrogozhinu povratni tekmi 3. kola kvalifikacij za konferečno ligo. Albert Riera opozarja Celjane, Erwin van de Looi bo debitiral.
    14. 8. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nakupi orožja

    Zavezniki v opomin Trumpu grozijo z opustitvijo nakupov F-35

    Države znova preučujejo nakupe ameriškega orožja, kar je eno najodločnejših nasprotovanj Trumpovim carinam doslej.
    14. 8. 2025 | 16:55
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Najstnika med velike

    Rdeči so si privoščili še obrambni nakup, beli ujeli argentinskega upa

    Liverpool bo za 18-letnega italijanskega branilca Giovannija Leonija Parmi odštel približno 30 milijonov evrov.
    14. 8. 2025 | 16:32
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Preventivna omejitev hitrosti

    Zaradi vročine bodo sopihali tudi vlaki, pričakovati je zamude

    Vročina bo po napovedih popustila po soboti, ko se bo verjetnost za popoldanske plohe in nevihte povečala.
    14. 8. 2025 | 15:54
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

    Direktor Borut Fakin v podkastu Sovoznik razkriva, kako je največja istrska vinska klet osvojila vrhunska priznanja, ki ga podeljuje Decanter, in nove trge.
    Gregor Knafelc 14. 8. 2025 | 15:00
    Preberite več
