Celjani le do točke

Nogometaši Celja in Kalcerja Radomelj so se v 29. kolu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 1:1 (1:0). Radomljani so kljub temu, da so imeli nekaj težav s sestavljanjem ekipe, med drugim pa po dogovoru ni smel igrati niti napadalec Ester Sokler, vpisali novo pomembno točko v boju za obstanek. Izbranci Oliverja Bogatinova so spomladi izgubili le proti Olimpiji in vse bolj večajo točkovno zalogo pred Gorico in Taborom, pred katerima imajo na osmem mestu pet oziroma sedem točk prednosti. Hkrati pa so – ob tekmi več – točkovno ujeli sedmouvrščeni Bravo. Celjani so se po točkah izenačili z drugouvrščenim Mariborom, bodo pa tudi po tem krogu obdržali tretje mesto.

Tekma v Celju se je začela kar živahno, med drugim je Žan Karničnik enkrat zgrešil, v osmi minuti je v kazenskem prostoru streljal tudi Charles Ikwuemesi, na mestu pa je bil Emil Velić. Ob tem je bilo nekaj akcije in tudi blokiranih na obeh straneh, so pa v 15. minuti Celjani zasluženo povedli. Po kotu z desne strani je David Zec streljal z glavo, Emil Velić je žogo odbil, a le do Aljoše Matka, ki jo je iz bližine poslal v mrežo.

V 50. minuti so Radomljani izenačili, potem ko so domači branilci premalo odločno pokrivali Madžida Šošića pred svojimi vrati, kar je igralec Radomelj brez težav unovčil za 1:1.

Izidi 29. kola 1. SNL:

sobota:

Celje – Kalcer Radomlje 1:1 (Matko 15.; Šošić 50.)

17.30 Gorica – Maribor

20.15 Koper – Bravo

nedelja:

17.30 Olimpija – CB24 Tabor

20.15 Domžale – Mura