Celjani marširajo proti jesenskemu naslovu

Nogometaši Aluminija so v uvodni tekmi 19. kola Prve lige Telemach doma izgubili proti Celju z 1:3 (0:2). Gostujoči varovanci trenerja Damirja Krznarja so po malce bolj zaspanem začetku brez večjih težav prišli do četrte zaporedne zmage v DP in imajo s 44 točkami na vrhu lestvice deset točk naskoka pred Olimpijo. Na zahtevni, razmočeni in deloma zasneženi zelenici v Kidričevem sprva ni bilo veliko pravega nogometa, tudi Celjani v uvodu niso mogli vzpostaviti prepoznavne igre.

Že ob prvi priložnosti na tekmi so bili domači v 16. minuti le nekaj centimetrov oddaljeni od vodstva. Po podaji v kazenski prostor je Luka Koblar dobil skok, z glavo poslal žogo na drugo stran Tomislavu Jagiću, ta pa je brez oklevanja iz prve močno sprožil in zadel vratnico.

Celjani so sicer vse bolj prevzemali nadzor nad dogajanjem na zelenici. Strel od daleč Tamarja Svetlina v 22. minuti je zletel precej mimo gola. Lepšo priložnost je imel nekaj minut kasneje Damjan Vuklišević po podaji s prostega strela, a je z glavo slabo zadel žogo. Matjaž Rozman je moral na drugi strani v 31. minuti posredovati po strelu Sandra Jovanovića, ki je od blizu meril preveč v celjskega vratarja. Kazen je sledila v 32. minuti, ko je po visoki podaji Žana Karničnika sam proti vratom s svoje polovice igrišča stekel Gregor Bajde, preigral vratarja Sama Pridgarja in zaključil za vodstvo Celja.

Tega so Celjani povišali vsega dve minuti kasneje, ko je po podaji Luke Bobičanca z desne strani z volejem v osrčju kazenskega prostora zadel Vuklišević. Pridgar ob tem ni najbolje posredoval.

Pridgar na mukah

Drugi del se je začel z napako Pridgarja, ki ga je rešila le nepazljivost celjskih nogometašev okoli njega. Na drugi strani pa je zvit poskus Galu Gorenaku v 55. minuti obranil Rozman. Vuklišević je bil po visokih žogah v kazenski prostor še naprej zelo nevaren, v 71. minuti je dobil še en skok, a žogo z glavo po podaji Bobičanca poslal mimo cilja. Štiri minute kasneje je po lepi akciji z desne do strela prišel Svetlin, a ga je Pridgar z nogo sijajno ustavil.

Gorenak je nekaj trenutkov kasneje na drugi strani meril previsoko. Kar ni uspelo Gorenaku pa je pred vrati Aluminija Marku Zabukovniku. Ta je v 79. minuti po sijajnem strelu z okoli 22 metrov premagal nemočnega Pridgarja. Tin Martić je v prvi minuti sodnikovega dodatka z okoli šestih metrov le še omilil poraz domačih.

Izidi 19. kola 1. SNL

danes:

Aluminij – Celje 1:3 (Martić 90.+1.; Bajde 32., Vuklišević 34., Zabukovnik 79.)

nedelja:

13.00 Bravo – Rogaška

15.00 Koper – Olimpija

17.30 Mura – Domžale

ponedeljek:

17.30 Kalcer Radomlje – Maribor