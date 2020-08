Celjani morda s Slovenci iz Bratislave

Celje - Povsem razumljivo, da mnogi ob Savinji še ne morejo kar tako pozabiti izjemne sezone celjskih nogometašev in njihovega prvega naslova državnih prvakov, toda časa za slavje in nato počitnice je bilo nato za moštvo trenerja Dušana Kosića malo, nova sezona je že pred vrati. V generalki so bili slabši od vodilnega hrvaškega moštva, Dinamo se je na sobotni večer v svojem Maksimirju veselil zmage s 3:0.



Naša prvenstvena sezona se bo začela v sredo, prvaki se bodo ob 17. uri pomerili s pokalnimi zmagovalci – Celje vs. Mura! Toda še pred tem bodo danes izvedeli ime svojih uvodnih tekmecev v kvalifikacijah lige prvakov. In potem ko so pri Uefi razgrnili seznam udeležencev uvodnega kola, so nato te razdelili v posebne skupine. Slovenskim prvakom je pripadla pisana družba potencialnih tekmecev: med njimi bi bila posebej zanimiva tekma z največjim slovaškim klubom Slovanom iz Bratislave, pri katerem je izjemne sledi zapustil naš reprezentančni napadalec Andraž Šporar, zdaj nogometaš Sportinga iz Lizbone, pri tem moštvu pa so zdaj še trije slovenski akterji: branilec Kenan Bajrić ter napadalca Alen Ožbolt in Žan Medved.



Na seznamu tekmecev v žrebu so še Molde (Norveška), Dundalk (Irska) in Suduva (Litva). Tekme uvodnega kola so na sporedu 18. in 19. avgusta, za poraženca bo konec evropske sezone, zmagovalec bo nadaljeval v drugem kolu kvalifikacij za ligo prvakov. Žreb za kvalifikacijski uvod v evropsko ligo bo jutri.