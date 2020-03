Celjani na trdna tla postavili Kranjčane

Ljubljana

Triglav : Celje 0:5 (0:2)

Športni center, gledalcev 700, sodnik Rade Obrenović (Ljubljana).

Strelca: 0:1 – Vizinger (11), 0:2 – Božić (27, 11-m), 0:3 – Vizinger (49), 0:4 – Božić (64), 0:5 – Vizinger (81); Triglav: Arko, Gliha, Kocjančič (od 51. Šalja), Kumer (od 63. Udovič), Rogelj, R. Wilmots, Gajić, Ćerimagić, M. Wilmots, Hasanaj (od 46. Beciri), Majcen; Celje: Rozman, Marandici, Ćalušić, Stojinović, Kadušić, Zaletel (od 82. R. Štraus), Benedičič (od 65. Antanavičius), Lotrič, Kerin (od 77. Plantak), Božić, Vizinger.

Rudar : CB24 Tabor 0:1 (0:0)

Strelec: 0:1 – Ristić (75); rdeči karton: Pavlović (73, Rudar).

Olimpija – Mura (20.15)

Odigrano včeraj: Domžale : Aluminij 1:3, Maribor : Bravo 1:2.

- Celje je sijajno spomladansko formo v 1. SNL potrdilo tudi v Kranju.je dosegel tri gole in na lestvici strelcev prehitel, dva je za visoko zmago s 5:0 dodal še. Triglav je po odličnem štartu že na trdnih tleh. Izgubil je še drugič zapored.Celjski nogometaši, ki so brez poraza sedem tekem zapovrstjo, so se z dvanajsto zmago prebili na drugo mesto lestvice, imajo pa toliko točk kot tretjeuvrščeni Aluminij ter dve več kot četrtouvrščeni Maribor. Celjani so v prvem polčasu poskrbeli za praktično vse nevarnejše akcije, medtem ko Gorenjci niso resneje ogrozili Matjaža Rozmana. Celje je povedlo v 11. minuti, ko je zadel Vizinger, potem ko sta zodigrala dvojno podajo na robu kazenskega prostora. Prednost so gosti podvojili v 27. minuti, potem ko jes prekrškom nad Lotričem zakrivil najstrožjo kazen, to pa je zanesljivo izvedel Božić za svoj osmi gol sezone.V 49. minuti pa so Celjani še povečali prednost.je z leve strani poslal žogo v osrčje kazenskega prostora, kjer je Vizinger z glavo matiral Arka. Tudi v nadaljevanju so imeli Celjani več od igre, tudi še nekaj strelov, je pa v 64. minuti svojo strelsko statistiko popravil tudi Božić, ko je iz bližine unovčil novo podajo Marandičija z leve strani. Celjani so piko na i visoki zmagi postavili v 81. minuti, ko je novo Lotričevo podajo iz kota z leve strani unovčil Vizinger za 18. gol sezone. Prvo mesto med podajalci pa je z deveto asistenco prevzel Lotrič.V Velenju se merita Rudar in CB24 Tabor, ob 20.15 pa bo še tekma med Olimpijo in Muro.