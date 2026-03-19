Celjani na zadnji evropski postaji, ampak tudi na novi poti

Z 18. evropsko nogometno tekmo se bo drevi v Atenah (18.45) bržkone končala evropska sezona slovenskih pokalnih prvakov Celjanov. Tudi v zadnjem dejanju v konferenčni ligi – teoretično lahko še pripravijo čudež – ne morejo pokvariti splošne pozitivne ocene, le končni vtis bo nekoliko slabši po visokem porazu z 0:4 v prvi tekmi osmine finala v Celju. Grški velikan AEK je tudi danes nesporni veliki favorit.

Gre tudi za simboliko, na zadnji evropski postaji bo Celjane izločil še drugi in največji član iz grške družine AEK. Prvi je bil ciprski AEK iz Larnake, ki je Celjane v 2. kolu kvalifikacij za evropsko ligo (doma so igrali 1:1, v gosteh izgubili z 1:2) preusmeril v bitko za drugo zaporedno uvrstitev v konferenčno ligo. Prav uvodna zmaga v konferenčni ligi proti današnjemu tekmecu (3:1) pa je Celjanom odprla pot do osmine finala in možnosti ponovitve lanskega podviga in uvrstitve v četrtfinale.