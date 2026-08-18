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Nogomet

Celjani nared za spektakel v Bratislavi na razprodanem stadionu

Celjani se bodo jutri pomerili s favoriziranim Slovanom, a so odločeni, da prvič v zgodovini elitno evropsko klubsko nogometno tekmovanje pripeljejo v Celje.
Celjski nogometaši so v Bratislavo dopotovali s polno mero optimizma. FOTO: Voranc Vogel/Delo
Galerija
Celjski nogometaši so v Bratislavo dopotovali s polno mero optimizma. FOTO: Voranc Vogel/Delo
Š. R., STA
18. 8. 2026 | 16:00
4:22
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Celjski nogometaši bodo v sredo ob 21. uri igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za ligo prvakov. Izbranci Vitorja Campelosa se bodo v Bratislavi pomerili s favoriziranim Slovanom, a so tudi sami odločeni, da prvič v zgodovini elitno evropsko tekmovanje pripeljejo v Celje. Povratna tekma bo prihodnji teden na stadionu Z'dežele.

Dober izid v Bratislavi, kjer bo Celjane pričakal razprodan objekt Tehelne pole, je cilj slovenskega prvaka, kar bi dodatno vzpodbudilo tudi celjske navijače. Ti so hitro pokupili sprva predvidenih 7000 vstopnic za povratno tekmo 26. avgusta v Celju, a so s pomočjo Evropske nogometne zveze (Uefe) dobili tudi zeleno luč za odprtje dodatnih mest na zahodni tribuni, tako da se v mestu ob Savinji znova obeta pravi nogometni praznik.

A za to bodo morali slovenski prvaki svojo nalogo dobro opraviti že na Slovaškem. Celjani so v uvodnih krogih kvalifikacij izločili Egnatio in Ararat, v domači ligi pa so kljub temu, da so igrali s precej mešanimi postavami, še neporaženi in s tekmo manj tik za vodilnim Mariborom.

Trener Celja Vitor Campelos je prav tako na pragu svojega največjega uspeha v karieri. FOTO: Leon Vidic/Delo
Trener Celja Vitor Campelos je prav tako na pragu svojega največjega uspeha v karieri. FOTO: Leon Vidic/Delo

Campelos je tako že doslej lahko dodobra spočil nosilce igre, praktično vsi pa bodo tudi nared za slovaški izziv, na čelu z Mariom Kvesićem, ki se je v uvodu sezone pokazal za igralca v najboljši formi, Benjaminom Verbičem, še rahlim dolžnikom Svitom Sešlarjem in tudi novincem Yayo Dukulyjem, ki je po zadržanem začetku igranja za Celje na zadnjih dveh tekmah prišel do dveh golov in tako nakazal, da bo tudi on pomemben del v celjskem mozaiku.

»Poznamo njihovo ekipo in ogledali smo si njihove tekme. Vendar bom povedal takole: ni potrebe, da bi se pretirano ozirali nanje in si razbijali glavo z njimi. Pomembno je, da bomo igrali po svoje in se tega držali. Oni so, to je treba priznati in poudariti, zelo kakovostna ekipa, toda v obračun vstopamo samozavestno,« je za Planet nogomet povedal Dukuly in si zaželel navijaške podpore tudi na povratni tekmi: »Na povratni tekmi si želimo poln stadion in glasno navijanje naših navijačev. To vsakemu nogometašu pomeni zelo veliko. Morda bi bila lahko prav njihova podpora jeziček na tehtnici. Naš jasen cilj je liga prvakov in verjamem, da lahko razveselimo vse, ki nas bodo prišli spodbujat.«

Benjamin Verbič je džoker Celjanov. FOTO: Voranc Vogel/Delo
Benjamin Verbič je džoker Celjanov. FOTO: Voranc Vogel/Delo

20.000 naviojačev na Tehelne pole

Celje, ki mora predvsem paziti na napake v obrambi, ima priložnost, da si zagotovi ligo prvakov kot prvi slovenski klub po Mariboru iz sezone 2017/18. To bi še kako obogatilo tudi klubski proračun, saj zgolj uvrstitev v ligaški del prinese 18,62 milijona evrov, že zadnji kvalifikacijski krog pa 4,28 milijona.

Kakšni zneski so v igri, pove tudi podatek o vrednosti celjske ekipe, ki je v prejšnjih dveh sezonah uspešno igrala v v ligaškem delu konferenčne lige. Ta je po Transfermarktu ocenjena na 13,18 milijona evrov, za primerjavo – slovaški tekmec, ki ga vodi slovito nogometno ime Yaya Toure, je ocenjen na 35,14 milijona. V njegovem kadru sta tudi dva Slovenca. Kenan Bajrić v obrambi in Andraž Šporar v napadu, a slednjega zaradi poškodbe bržčas ne bo na igrišču, čeprav so ga Slovaki uvrstili na seznam za tekmi s Celjem.

Slovaki, 24-kratni državni prvaki, bodo v Bratislavi imeli bučno podporo razprodanega stadiona, ki sprejme približno 20.000 ljudi. V kvalifikacijah so doslej izločili Iberio 1999 in Mjällby.

Če Celjanom ne uspe v dvoboju s Slovanom, jih čaka igranje v evropski ligi, kar bi zanje tudi bilo prvič.

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kvalifikacije za ligo prvakovCeljeSlovan BratislavaVitor CampelosYaya DukulyYaya Toure

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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