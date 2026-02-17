  • Delo mediji d.o.o.
Nogomet

Celjani ne razmišljajo o zmagi ali neodločenem izidu

Trener slovenskega pokalnega prvaka Ivan Majevski se je zazrl v četrtkovo prvo tekmo dodatnih kvalifikacij za preboj v osmino finala nogometne konferenčne lige
Celjski nogometaši vedo, kaj jih čaka v Prištini. FOTO: NK Celje
Galerija
Celjski nogometaši vedo, kaj jih čaka v Prištini. FOTO: NK Celje
Š. R., STA
17. 2. 2026 | 14:35
A+A-

Nogometaše Celja v četrtek ob 21. uri v Prištini čaka prva tekma šestnajstine finala konferenčne lige proti kosovskemu predstavniku Driti. Trener Celja Ivan Majevski pred dvobojem napoveduje igro na zmago. Remi ali minimalen poraz ga ne bi zadovoljila.

Belorus, ki je na celjski klopi nasledil španskega stratega Alberta Riero, pred dvobojem na Kosovu želi videti predvsem dobro igro svojih varovancev.

»Razmišljanje o remiju ali minimalnem porazu ne pride v poštev. Hočemo odigrati tako, kot znamo. Če nam bo to uspelo, bo prišel tudi rezultat. V naših glavah pa gremo zgolj po zmago,« je za STA povedal Majevski.

Novi trener Celja je povedal tudi, da se moštvo na vsako tekmo pripravlja enako, ne glede na to, kdo je nasprotnik. »To je evropski dvoboj. Vsi v klubu skupaj z navijači živijo za takšne tekme. To je nekaj posebnega za vse. Priprava pred vsakim srečanjem poteka na enak način. Kdo stoji nasproti, je nepomembno. Drži pa, da so tekme v Evropi malce posebne, česar se zavedajo tudi igralci.«

Ko je beseda nanesla na Drito, Majevski podobno kot njegov predhodnik Riera ni želel posebej razpravljati o tekmecu: »Pozorni bomo morali biti na vse. Drita je zelo organizirana ekipa. Na igrišču se drži svojih načel in je precej čvrsto moštvo.«

Prvi mož celjske stroke je obenem poudaril, da so njegovi igralci dobili že vsa navodila, kako se lotiti kosovskega moštva in pri tem izpostavil potrebo po agresivnosti v dvobojih, ki je po njegovem mnenju v sodobnem nogometu zelo pomembna.

Jaz sem Ivan in ne Albert

Kosovski tekmec sicer domuje v mestu Gnjilane na jugovzhodu Kosova, vendar evropske tekme igra na stadionu, poimenovanem po nekdanjem kosovskem nogometašu Fadilu Vokriju. Vrednost moštva po Transfermarktu znaša 7,58 milijona evrov. Najvrednejši igralec v ekipi je napadalec Arb Manaj, čigar vrednost znaša 800.000 evrov. Slednji je v zadnjem času imel nekaj težav s poškodbo aduktorja, a naj bi se na zelenice vrnil ravno proti Celjanom.

Drugo mesto po vrednosti si pri Driti delita kongovski bočni branilec Raddy Ovouka in Albert Dabiqaj, ki igra na mestu centralnega branilca. Za njune usluge bi bilo na nogometni tržnici trenutno treba odšteti 600.000 evrov.

Na drugi strani je moštvo Celja vredno 12,5 milijona evrov, njegov najdragocenejši posameznik pa je z 2,5 milijona evrov ocenjene vrednosti Svit Sešlar.

Majevski ob tem sicer ni izpostavljal nobenega izmed igralcev kosovskega moštva. »To zelo nerad počnem. Na vsako ekipo gledam kot na celoto. Pri analizi morda poudarim kakšno malenkost, kot na primer, ali je posamezni igralec levičar ali desničar. Našemu levemu bočnemu igralcu povem, kakšne so lastnosti njihovega desnega krilnega igralca. Sicer pa je vedno v ospredju ekipa.«

Beloruski strateg se ob nastopu funkcije zaveda, da je po odhodu Riere stopil v velike čevlje, a po prevzemu ekipe ni uvajal posebnih novosti, čeprav ob tem poudarja, da ne želi biti kopija predhodnika.

»Igralci so že navajeni na določen način dela, zato zdaj ni primeren trenutek, da bi kaj spreminjali. Seveda sem dodal nekaj svojih zamisli, a če zadeva deluje, ne vem, zakaj bi jo spreminjal. Sem pa igralcem jasno povedal, da sem jaz Ivan in ne Albert,« je povedal Majevski in v isti sapi poudaril, da je kopija vedno slabša od izvirnika.

»Morda imam nekoliko drugačen odnos, ampak način igranja igralcem ustreza. Naši nogometaši so primerni za tak sistem igre. Sam morda spreminjam samo različne malenkosti, a osnovni principi ostajajo isti,« je sklenil Majevski.

