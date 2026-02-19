Celjani ne želijo ponoviti ljubljanske napake

Na štadionu Fadila Vokrija v Prištini se nocoj ob 21. uri začenja prvo letošnje evropsko poglavje nogometašev Celja. Lov za napredovanje v osmino finala konferenčne lige začenjajo v vlogi favoritov, toda tudi kosovski prvak Drita ima svoje adute. Razkrili so jih že kosovski reprezentanti v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, za Celjane pa je bil lanski spodrsljaj Olimpije v Banjaluki najboljše opozorilo, kako se obnašati v prvih 90 minutah in tudi v povratni tekmi čez teden dni v Celju.

Celjani predstavljajo zadnji slovenski klubski nogometni branik v Evropi. A to je še vedno manjše breme, kot ga nosi trener Ivan Majevski. Na njegovi, niti tri tedne dolgi samostojni trenerski poti, je praktično vsaka tekma karierni izziv. Prva od dveh proti kosovskim tekmecem bo tlakovala pot proti celjskemu napredovanju ali koncu.