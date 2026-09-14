Celjani niso čakali, prihaja Zoran Zeljković

Nogometaše Celja bi lahko že v 1. kolu evropske lige proti Leverkusnu vodil novi trener. To naj bi postal Zoran Zeljković, ki se je z vodstvom slovenskega prvaka že dogovoril o sodelovanju, prav tako se je za odhod dogovoril z vodstvom Kopra. Na celjski klopi bo nasledil portugalskega trenerja Victorja Campelosa, ki se je moral posloviti zaradi slabih rezultatov v državnem prvenstvu.

Zeljković se torej v Celje seli iz Kopra, kjer je v zadnjem obdobju vodil člansko moštvo in znova opozoril nase kot eden najvidnejših slovenskih trenerjev. V Celju so se za menjavo odločili po slabšem začetku sezone, zaradi katerega je vodstvo kluba izgubilo zaupanje v Campelosa. Portugalec je končal svojo celjsko zgodbo, njegov naslednik pa bo nemudoma prevzel zahtevno nalogo.

Zeljković bo Celjane prvič vodil že v sredo

Portugalčev položaj se je močno poslabšal predvsem zaradi rezultatov v domačem prvenstvu. Celjani so najprej doma z 0:1 izgubili prav proti Zeljkovićevemu Kopru, konec tedna pa so v Stožicah zapravili vodstvo in proti Bravu izgubili z 1:2. To je bil njihov drugi zaporedni prvenstveni poraz.

Celje je tako po devetih kolih DP z 11 točkami in ob tekmi manj na sedmem mestu ter za vodilnim Mariborom zaostaja že osem točk. Vijoličasti so v nedeljo v Domžalah premagali Radomlje s 3:0, medtem ko so aktualni prvaki, ki so sezono začeli z jasnim ciljem, da prvič v zgodovini kluba ubranijo naslov državnega prvaka, znova ostali praznih rok.

Milan Anđelković (desno) FOTO: Leon Vidic

Zeljković bo Celjane prvič vodil že v sredo, ko jih čaka uvodna tekma evropske lige proti Leverkusnu (21.00). Za novega trenerja tako praktično ne bo časa za privajanje, saj ga že ob debiju čaka tekma na evropskem odru.

Za Zeljkovića bo selitev v Celje pomenila nov pomemben korak v trenerski karieri. Pred Koprom je med drugim uspešno vodil tudi ljubljanski Bravo, v Celju pa bo prevzel moštvo z visokimi domačimi in evropskimi ambicijami. Odzvali so se tudi Koprčani. Moštvo z Obale bo prevzel zdaj že nekdanji trener Primorja Milan Anđelković.