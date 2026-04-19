Nogomet

Celjani niso čakali, v Fazaneriji so potrdili tretji naslov slovenskega prvaka

Po letu dni premora se je pet kol pred koncem 35. sezone 1. SNL v samostojni Sloveniji naslov najboljšega vrnil v Celje. Šest zmag Vitorja Campelosa.
Zasluženo! Celjani so bili premočni za tekmece in so v velikem slogu osvojili tretji naslov državnega prvaka. FOTO: NK Celje
Zasluženo! Celjani so bili premočni za tekmece in so v velikem slogu osvojili tretji naslov državnega prvaka. FOTO: NK Celje
Gorazd Nejedly
19. 4. 2026 | 17:15
19. 4. 2026 | 18:10
Celje je slovenski nogometni prvak za sezono 2025/26. Svojo premoč je z 21. zmago potrdil v 31. kolu v Murski Soboti in po dveh letih vrnil naslov na štadion Z'dežele. Celjani so na domala enak način prišli do tretjega naslova v zgodovini kot pred dvema letoma: Albert Riera je začel in tlakoval šampionsko pot, dokončal jo je nekdo drug – po hrvaškemu trenerju Damirju Krznarju je zdaj prvak še portugalski Vitor Campelos.

Celjani so bili ob manjši krizi na začetku drugega dela sezone in ob ne najbolj posrečeni izbiri za trenerja Ivana Majevskega od prvega kroga v svojem filmu. Pod taktirko Campelosa so dosegli vse zmage – šest.

Slovenski Nogomet Prvaki 2026
Slovenski Nogomet Prvaki 2026

Z Rierovim slogom igre, učinkovito, všečno in spektakularno so rušili vse pred seboj in si že na polovici prvenstva priigrali ducat točk prednosti. Naslov so osvojili pet kol pred koncem. Bili so najučinkovitejši in tudi najbolj neprebojni v obrambi.

Iličića izzivata mlajša strelca

Koprčani so v 31. krogu 1. SNL zanesljivo in rutinsko opravili svojo nalogo, Mariborčani z nekaj več težavami, toda cilja, uvrstitve v evropske kvalifikacije, še niso dosegli oboji. Na prvoligaški fronti je najpomembnejša prav bitka za Evropo, potem ko so Celjani razred zase in bodo igrali v kvalifikacijah za ligo prvakov. Sobotna poraženca nista bila konkurenčna, Radomljani tudi zaradi drugih tekmovalnih okoliščin, Ajdovci pa se borijo za obstanek.

1. SNL, 31. kolo

Mura – Celje 0:2 (Karničnik 10., Avdyli 24; posest žoge v %: 38:62; streli: 7:12; na vrata: 0:4; koti: 2:6; prekrški: 19:13), Kalcer Radomlje Koper 0:3 (220; Ruedl 6., Klampfer 33. avt, Iličić 73.; posest žoge v %: 41:59; streli: 2:10; na vrata: 1:7; koti: 5:6; prekrški: 16:17), Maribor – Primorje 2:0 (2000; Širvys 32., Soudani 86.; posest žoge v %: 66:34; streli: 13:9; na vrata: 5:3; koti: 3:5; prekrški: 12:13), Aluminij – Bravo večerna tekma, Olimpija prosta.
Vrstni red strelcev: 12 – Tetteh, 11 – Kovačević, 10 – Feta, Martinčič ...
Pari 32. kola: Koper – Olimpija (25. t. m.), Primorje – Radomlje, Celje – Aluminij, Bravo – Maribor (vsi 26. t. m.), Mura prosta.
2. SNL, 24. kolo: Tabor – Nafta 0:2, Krško Posavje – Brinje Grosuplje 1:2, Gorica – Triglav 0:1, Jesenice – Beltinci Klima Tratnjek 0:2, Krka – Rudar 0:0, Jadran – Bilje 2:2, Dravinja – Slovan; preostali derbiji: Tabor – Beltinci (3. maj), Brinje – Tabor (7. maj), Nafta – Beltinci, Tabor – Triglav (10. maj), Brinje – Nafta (17. maj), Nafta – Triglav (24. maj).

Tudi v Domžalah so Koprčani potrdili odlično formo in uglašenost, čeprav je trener Radomelj Jugoslav Trenčovski iz taktičnih in upravičenih razlogov proti razpoloženim tekmecem zoperstavil »rezervno« enajsterico. Radomljani so prvenstveno nalogo že opravili z obstankom, v sredo pa jih čaka polfinalna tekma v pokalnem tekmovanju, ki najbolj meša štrene kandidatom za Evropo, na dveh frontah tekmujoč Bravo. Šiškarji bodo v četrtek igrali polfinale, tekmeci pa bodo isti, kot včeraj v ligi, Kidričani.

Koprčani so pred finišem sezone, ne glede na nemočne Radomljane, v silovitem zaletu in so edini konkurenčni Celjanom. S tako razigranim in motiviranim Josipom Iličićem, ki je proti Radomljanom dosegel enega od svojih najbolj nenavadnih golov – domači vratar Samo Pridigar je poskušal s podajo, a je žoga zadela Iličićev hrbet ter se odbila v vrata –, jim Evropa skoraj ne more uiti. Če bi jim, bi bil čudež.

Pod taktirko Zorana Zeljkovića so Koprčani v 20 tekmah osvojili kar 38 točk, v zadnjih štirih tekmah 13. »Nismo najbolj sveži, a smo pokazali značaj. Fantom pa sem rekel, da moramo žogo spoštovati. Ko si v formi, napreduješ stopnico za stopnico, padeš pa lahko hitro,« se Zeljković zaveda, kako hitro se lahko vse obrne. Morda že v soboto, ko bo na Bonifiki gostovala Olimpija. Je pa pri Koprčanih razburljiva bitka za najboljšega klubskega strelca. Mladeniča, 22-letni Andraž Ruedl je za las v prednosti z devetimi goli, enega manj sta zabila 19-letni Leo Rimac in enkrat več starejši od Škofjeločana Iličić.

Zmaga za umirjanje napetosti

V Ljudskem vrtu je bila zmaga vijoličnih nujna. Ni pa bila samoumevna. Ajdovci so bili trd oreh in so bili vztrajni, kakovost mariborskih posameznikov pa je bila vendarle odločilna. Benjamin Tetteh je s svojim drugim golom v drugem delu sezone odprl pot do zmage, šele v zadnjih minutah pa jo je potrdil El Arbi Soudani.

»Psihološko je bila težka tekma, kar se je videlo v nekaterih delih igre. Tudi navijači so nam sporočili svoje nezadovoljstvo, a se jim lahko zahvalim za podporo. Zmaga je, a velike drame ne bomo delali iz nje,« je ocenil mariborski trener Feđa Dudić. Toda vijolične, ki še čakajo na prvi gol zimske napadalne okrepitve Daria Vizingerja (dosegel ga je, a iz ofsajda), bo v nedeljo izzval boljši tekmec, v tem trenutku v izjemni formi Bravo. »Od jutri se bomo osredotočili nanj. Ima še pokalno tekmo,« je postavil piko na i Dudić.

