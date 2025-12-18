Celjani niso prebili Ircev, naslednji evropski izziv februarja

Neomejen dostop | že od 14,99€
Nogometaši Celja so se v zadnjem, šestem kolu ligaškega dela konferenčne lige doma z irskim Shelbournom razšli brez golov, s čimer so ostali pred vrati neposredne uvrstitve v osmino finala. To bodo lovili v dodatnih tekmah. Celjski nogometaši so z desetimi osvojenimi točkami ostali za las prekratki za neposredno uvrstitev v osmino finala. Zmanjkal je gol proti Shelbournu, ki se je dobro branil in v Celju osvojil točko.
Domači nogometaši so imeli številne priložnosti, najlepšo pa je v drugem delu zapravil Ivica Vidović. Varovanci trenerja Alberta Riere so sicer proti golu sprožili 23 strelov, a brez uspeha. Vodilna ekipa domačega prvenstva je tako ligaški del konferenčne lige končala zunaj najboljše osmerice, s čimer jo februarja čakata dodatni tekmi za uvrstitev v osmino finala.
Žreb parov dodatnih tekem za uvrstitev v osmino finala bo 16. januarja, prve tekme nato 19. februarja, povratne pa 26. februarja. Osmina finala bo na sporedu 12. in 19. marca.
Štadion Z'dežele, gledalcev 5240, sodniki Putros, Yurdakul, Bramsen (vsi Danska); Celje: Leban, Nieto, Bejger, Vuklišević (od 80. Boben), Hrka (od 52. Jevšenak), Kvesić (od 72. Kotnik), Avdyli, Vidović, Kovačević, Josifov, Šturm; Shelbourne: Speel, Gannon, Ledwidge, Barrett, Coyle (od 83. Temple), Kelly (od 46. Caffrey), Wood (od 79. Lunney), McInroy, Henry Francis, Odubeko, Boyd (od 72. Martin): rumeni kartoni: Kovačević, Boben; Boyd, Caffrey, Wood, Gannon, McInroy, Lunney.
