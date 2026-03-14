PREMIUM   D+   |   Nogomet

Celjani niso več pošast, na Bonifiki rešujejo, kar se rešiti da

Vodilne v 26. kolu 1. SNL z novim trenerjem Vitorjem Campelosom proti prvemu zasledovalcu Kopru čaka najpomembnejša tekma sezone, kot jo je označil Portugalec.
Prvi dvoboj v tej sezoni na Bonfiki je bil paša za oči, Celjani so zaostajali z 0:3, a so ujeli Koprčane. FOTO: Blaž Samec
14. 3. 2026 | 05:00
Celjski nogometni tabor je po odhodu Alberta Riere izzival nesrečo in jo naposled ujel v obliki visokega poraza (0:4) v prvi tekmi osmine finala konferenčne lige proti AEK. Povratna bo v četrtek v Atenah. Vodilni v grškem prvenstvu so bili res veliki favoriti, toda upanje, lažno, je bilo. Ligaške tekme so že razkrile, da Ivan Majevski še ni usposobljen za »mehki« prehod v obdobje po Špancu. Celjani so ogrozili tudi naslov državnega prvaka, zato so vodilni možje povlekli pričakovano potezo, ki pa je podobno Olimpijini po Rierovem odhodu. Nedeljski derbi drugega in prvega v 26. kolu 1. SNL na Bonifiki bo vodil 50-letni Portugalec Vitor Campelos. Ta konec tedna je prost Bravo.

Kako drago bo stal Celjane ne dovolj premišljen poizkus z Belorusom in zapozneli odziv, bodo že takoj lahko razkrili Koprčani. V tej sezoni še niso bili tako blizu šampionskemu izzivu, kot so lahko po nedeljskih 90 minutah, toda tudi še niso bili v položaju, ko bi vedeli, kako se lahko odzove ranjena »pošast«. Domačega trenerja Zorana Zeljkovića s pomočniki in šefi vred ter prvim dirigentom na igrišču Josipom Iličićem resnično čaka šampionski preizkus. Razpleta z domačo zmago bi se enako veselili tudi v vijoličnem taboru. Celjani imajo le en cilj, preživeti bitko, ki drugim dviguje apetite, ali pa vsem plenilcem v velikem slogu pokazati, da so še vedno št. 1. v Sloveniji.

Mnenja  |  Gostujoče pero
Gostujoče pero

Javno zdravstvo ne more biti ideologija. Lahko je le stroka

Žrtvovati moramo prepožrešne dobavitelje in njihove glasove v vseh mogočih formah. Za dobro bolnika moramo biti pripravljeni transformirati celo ZZZS.
14. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Mnenja  |  Pisma bralcev
Pisma bralcev

Trnova pot izobraževanja zdravnikov specializantov

Kateri zasebni zavod bi v takih razmerah še ostal visoko motiviran pri vlaganju prošenj za akreditacijo za izvajanje posameznih delov zdravniških specializacij.
14. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Podjetja

Mostovi med podjetji, znanostjo in startupi

Interdisciplinarna sodelovanja so pomembna za krepitev podjetniške in raziskovalne zmogljivosti Slovenije.
Marjana Kristan Fazarinc 14. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Karikatura
Karikatura

Politiki v naši hiši

Soočenje: Šest strank, dva pogleda na razvoj države.
Marko Kočevar 14. 3. 2026 | 05:55
Preberite več
Premium
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Na lekcije Kobeja Bryanta so pozabili, pri Dončiću ponavljajo napake

Nagrado MVP v ligi NBA lahko Shaiu Gilgeous-Alexandru odnese le še poškodba. Candace Parker, prvakinja lige WNBA: Podcenjujete Dončića!
Nejc Grilc 14. 3. 2026 | 05:10
Preberite več
