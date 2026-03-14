Celjani niso več pošast, na Bonifiki rešujejo, kar se rešiti da

Celjski nogometni tabor je po odhodu Alberta Riere izzival nesrečo in jo naposled ujel v obliki visokega poraza (0:4) v prvi tekmi osmine finala konferenčne lige proti AEK. Povratna bo v četrtek v Atenah. Vodilni v grškem prvenstvu so bili res veliki favoriti, toda upanje, lažno, je bilo. Ligaške tekme so že razkrile, da Ivan Majevski še ni usposobljen za »mehki« prehod v obdobje po Špancu. Celjani so ogrozili tudi naslov državnega prvaka, zato so vodilni možje povlekli pričakovano potezo, ki pa je podobno Olimpijini po Rierovem odhodu. Nedeljski derbi drugega in prvega v 26. kolu 1. SNL na Bonifiki bo vodil 50-letni Portugalec Vitor Campelos. Ta konec tedna je prost Bravo.

Kako drago bo stal Celjane ne dovolj premišljen poizkus z Belorusom in zapozneli odziv, bodo že takoj lahko razkrili Koprčani. V tej sezoni še niso bili tako blizu šampionskemu izzivu, kot so lahko po nedeljskih 90 minutah, toda tudi še niso bili v položaju, ko bi vedeli, kako se lahko odzove ranjena »pošast«. Domačega trenerja Zorana Zeljkovića s pomočniki in šefi vred ter prvim dirigentom na igrišču Josipom Iličićem resnično čaka šampionski preizkus. Razpleta z domačo zmago bi se enako veselili tudi v vijoličnem taboru. Celjani imajo le en cilj, preživeti bitko, ki drugim dviguje apetite, ali pa vsem plenilcem v velikem slogu pokazati, da so še vedno št. 1. v Sloveniji.