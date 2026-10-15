Celjani pogumno po prvo zmago, potem nad Maribor

Slovenski nogometni prvaki Celjani v svoji zgodovinski prvi tekmi v evropski ligi v Leverkusnu niso imeli realnih možnosti za presenečenje proti enemu od najboljših nemških klubov Bayerju (0:2). V današnji drugi tekmi, zanje prvi domači, je razmerje sil drugačno: tekmec za prvo zmago in za prvih 450.000 evrov denarne nagrade je premagljiv, toda ... Omonia na štadion Z'dežele prihaja kot pokalni prvak Cipra in kot zmagovalec uvodne tekme v EL proti španski Celti. Svit Sešlar je bil celjski osmoljenec v Leverkusnu. FOTO: Leon Kuegeler/AFP Prav Slovenec Jure Balkovec je z evrogolom »sklatil« Špance in poslal jasno sporočilo Celjanom: zeleno-beli iz Nikozije prihajajo po poln plen. Glede na formo so tekmeci pod taktirko norveškega trenerja Henninga Berga v vlogi favoritov, toda tudi Celjani ...