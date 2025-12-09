Celjani odločno proti Rujevici, Riera: Nikoli nismo podrejeni

Nogometaše Celja v četrtek ob 21. uri v gosteh čaka tekma 5. kroga ligaškega dela konferenčne lige proti hrvaškemu predstavniku Rijeki. Celjani pred zadnjim gostovanjem letos napovedujejo igro na zmago in se ne obremenjujejo s tem, katero izmed moštev je v omenjenem dvoboju favorit.

»Kdo je v tem dvoboju favorit, se mi sploh ne zdi pomembno. Na Reko gremo po zmago in vanjo tudi verjamemo. Moramo zmanjšati število naših napak. Na tem mestu želim posebej izpostaviti, da se na nobeni evropski tekmi doslej nismo počutili podrejene v primerjavi s tekmecem,« je uvodoma povedal Riera.

Strateg iz Mallorce bo peto tekmo v konferenčni ligi moral začeti brez dveh standardnih članov prve enajsterice, in sicer Žana Karničnika, ki si je poškodoval ramo ter Darka Hrke, čigar odsotnost je posledica dveh rumenih kartonov. Španec se s tem pretirano ne obremenjuje.

»Res je, da gre za zelo pomembna igralca, a ju bom poskušal nadomestiti z drugima igralcema, ki imata ustrezne karakteristike. To zagotovo ne bo lahek zalogaj, toda moja naloga je, da za posamezna igralna mesta najdem igralce, ki se glede na svoje značilnosti na njih najbolje znajdejo,« je o nadomeščanju manjkajočih členov celjske zasedbe razmišljal Riera.