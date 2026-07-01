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Nogomet

Celjani potrdili slovo kapetana in učinkovitega napadalca

Knežje mesto zapuščajo slovenski reprezentant Žan Karničnik, najboljši strelec lanske 1. SNL Nikita Josifov in Juanjo Nieto.
Žan Karničnik je s Celjem dvakrat postal državni prvak. FOTO: Voranc Vogel
Galerija
Žan Karničnik je s Celjem dvakrat postal državni prvak. FOTO: Voranc Vogel
T. E., STA
1. 7. 2026 | 07:47
1. 7. 2026 | 07:54
3:25
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Slovenski nogometni prvak Celje je v torek tudi uradno potrdil odhode treh ključnih nogometašev. Po izteku pogodbe so se od Celja poslovili Žan Karničnik, Nikita Josifov in Juanjo Nieto.

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»Eden najboljših, največjih in najuspešnejših nogometašev v zgodovini Nogometnega kluba Celje danes zapušča knežje mesto. Kapetan, ki je pomagal pisati zgodovino in postal simbol najboljšega klubskega obdobja. Ostajata velika hvaležnost in ponos na skupaj preživeto obdobje,« so ob slovesu Karničnika zapisali Celjani.

Josifov je bil v minuli sezoni skupaj z Benjaminom Tettethom z 12 goli prvi strelec lige. »Učinkovitost, ki je Celju četrtič v zgodovini prinesla naslov prvega strelca 1. SNL, hitrost, ki je v obup spravljala Slovenijo in Evropo, predvsem pa človeškost, ki je pustila neizbrisen pečat v celjski zgodbi,« so Celjani pospremili slovo Josifova.

Že prej je bilo jasno, da bo Celje zapustil tudi Nieto. »Prišel je kot tujec, zaradi požrtvovalnosti, predanosti in neizprosnosti pa odhaja s statusom večno našega; 87 tekem, 2 lovoriki, 2 nagradi za naj zadetek sezone po izboru navijačev NK Celje,« pa so Celjani zapisali ob odhodu Nieta, ki je postal član španskega drugoligaša Castellona.

Celjani so za zdaj ekipo okrepili z Maticem Ivanškom, Vetonom Tusho in vratarjem Žigo Frelihom. Novega igralca je pred kratkim obelodanil tudi slovenski podprvak Koper. Novi član je Giuseppe Agyemang, 24-letni italijanski branilec, ki je nazadnje igral v italijanski tretji ligi za Novaro. Pred tem je igral tudi za Ancono, Imolese, Lentigione in Bologno. Z rumeno-modrimi je podpisal dveletno pogodbo, so zapisali Koprčani.

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Ti so kadrovsko precej dejavni, med drugimi so odšli Nik Omladič, Mark Pabai, Felipe Curcio, Abdoulaye Dabo, Scotty Sadzoute, Petar Petriško in Aljaž Zalaznik, prišli pa so še Alvaro Roncal, Bangaly Diawara, Stefano Surdanović in Filip Bačkulja.

Novinec v ligi Brinje Grosuplje pa je napad okrepil z 21-letnim Primorcem Enejem Marsetičem. Po dveh letih igranja za Bistrico v 2. SNL je z Brinjem podpisal dvoletno pogodbo. Za Marsetičem je dobra sezona na Štajerskem, kjer je v prejšnji sezoni zabil 13 ligaških golov, dodal pa je še pet zadetkov v pokalnem tekmovanju. Skupno je v drugi ligi na 46 tekmah dosegel 17 golov. Grosupeljčani so pred tem pripeljali še Roka Maherja, Vuka Vlahovića in Nala Lana Korena, podaljšali pa so sodelovanje s Kevinom Benkičem, Jako Zrnecem in Tinom Levanićem.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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