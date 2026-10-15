Celjani prejeli močno ciprsko zaušnico, tekmeci enostavni in učinkoviti

Slovenski nogometni prvaki so tudi po drugi tekmi v evropski ligi še brez točke. Po porazu v Leverkusnu z 0:2 so Celjani izgubili še prvo domačo tekmo proti ciprskemu prvaku Omonii, ki je bila še za gol boljša kot nemški klub. Celjske upe so pokopali hitronogi Nizozemec Jader Montnor (16.), Šved Muamer Tanković (59.) in Francoz Senou Coulibaly (85.). Celjani bodo naslednjo tekmo igrali že naslednji četrtek, ko bo na štadionu gostoval Salzburg.

Henning Berg, nekdanji zvezdnik Manchester Uniteda in Norveške, zdaj pa trener Omonie, je odlično pripravil moštvo za dvoboj s Celjani. FOTO: Elisabeth Mandl/Reuters

Že uvodne minute so pokazale obrambno ranljivost Celjanov, ki so jih Ciprčani napadali z globinski pobegi za zadnjo linijo. Trojica Artemijus Tutyškinas, Žan Žužek in še posebej Łukasz Bejger ni bila kos Montnorju in izkušenemu Francozu Loïsu Dionyju.

Upravičeno razveljavljen Dionyjev gol v deveti minuti, potem ko je z roko izbil žogo iz rok vratarja Žana Luka Lebana, in še nekaj pobegov brez »smrtnega udarca« so napovedali zaostanek. V 16. minuti je obramba prvič klonila, Montnor je po sredini pobegnil nezbranemu Bejgerju in zanesljivo dobil dvoboj iz oči v oči z Lebanom.

Yaya Dukuly (v sredini) je bil v sicer moštveno nerazpoloženi Celjani med slabšimi. FOTO: NK Celje/Facebook

Celjski odgovor ni bil prepričljiv, prej jalov. Žoga je krožila in bila v nogah Celjanov, toda brez nevarnosti za gostujočo obrambo in vratarja, ki je bil brez dela do sodnikovega dodatka. Luka Vešnar Tičić in Yaya Dukuly, ki ga je »v žep« pospravil slovenski reprezentant Jure Balkovec, sta bila na bočnih položajih igralno najbolj nerazpoložena.

Celjskega trenerja Zorana Zeljkovića čaka še veliko dela. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters

Celjani so imeli tudi kanček smole, Svit Sešlar je sprožil prvi celjski strel na vrata, zadel vratnico, odbito žogo pa je Blaž Kramer potisnil v mrežo. Toda sodnik Elčin Masijev je gol razveljavil zaradi Kramarjevega ofsajda.

Niti odmor ni spremenil razmerja sila na igrišču. Celjani so se sicer postavili bolj odločno, pritiskali, toda ciprska obramba ni dopuščala veliko, tako rekoč nič. Ob nerazpoloženih celjskih napadalcih so se obrambno odlično postavljenim gostom na stežaj odpirala vrata za nasprotne napade.

V 59. minuti je še eno zamujeno Bejgerjevo posredovanje v vodstvo z 2:0 spremenil Tanković, piko na i pa je postavil steber obrambe Coulibaly.