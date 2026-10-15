  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Video
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Premium

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Tisk

Podkasti

English



Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Celjani prejeli močno ciprsko zaušnico, tekmeci enostavni in učinkoviti

Slovenski nogometni prvaki so v evropski ligi izgubili še prvo domačo tekmo. Ciprski prvak je bil še za gol boljši (3:0) kot Bayer v prvem kolu.
Prva domača tekma Celjanov v evropski ligi se je razpletla z visokim porazom. FOTO: NK Celje/Facebook
Galerija
Prva domača tekma Celjanov v evropski ligi se je razpletla z visokim porazom. FOTO: NK Celje/Facebook
Gorazd Nejedly
15. 10. 2026 | 20:58
15. 10. 2026 | 21:14
2:48
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Slovenski nogometni prvaki so tudi po drugi tekmi v evropski ligi še brez točke. Po porazu v Leverkusnu z 0:2 so Celjani izgubili še prvo domačo tekmo proti ciprskemu prvaku Omonii, ki je bila še za gol boljša kot nemški klub. Celjske upe so pokopali hitronogi Nizozemec Jader Montnor (16.), Šved Muamer Tanković (59.) in Francoz Senou Coulibaly (85.). Celjani bodo naslednjo tekmo igrali že naslednji četrtek, ko bo na štadionu gostoval Salzburg.

Henning Berg, nekdanji zvezdnik Manchester Uniteda in Norveške, zdaj pa trener Omonie, je odlično pripravil moštvo za dvoboj s Celjani. FOTO: Elisabeth Mandl/Reuters
Henning Berg, nekdanji zvezdnik Manchester Uniteda in Norveške, zdaj pa trener Omonie, je odlično pripravil moštvo za dvoboj s Celjani. FOTO: Elisabeth Mandl/Reuters

Že uvodne minute so pokazale obrambno ranljivost Celjanov, ki so jih Ciprčani napadali z globinski pobegi za zadnjo linijo. Trojica Artemijus Tutyškinas, Žan Žužek in še posebej Łukasz Bejger ni bila kos Montnorju in izkušenemu Francozu Loïsu Dionyju

Upravičeno razveljavljen Dionyjev gol v deveti minuti, potem ko je z roko izbil žogo iz rok vratarja Žana Luka Lebana, in še nekaj pobegov brez »smrtnega udarca« so napovedali zaostanek. V 16. minuti je obramba prvič klonila, Montnor je po sredini pobegnil nezbranemu Bejgerju in zanesljivo dobil dvoboj iz oči v oči z Lebanom.

Yaya Dukuly (v sredini) je bil v sicer moštveno nerazpoloženi Celjani med slabšimi. FOTO: NK Celje/Facebook
Yaya Dukuly (v sredini) je bil v sicer moštveno nerazpoloženi Celjani med slabšimi. FOTO: NK Celje/Facebook

Celjski odgovor ni bil prepričljiv, prej jalov. Žoga je krožila in bila v nogah Celjanov, toda brez nevarnosti za gostujočo obrambo in vratarja, ki je bil brez dela do sodnikovega dodatka. Luka Vešnar Tičić in Yaya Dukuly, ki ga je »v žep« pospravil slovenski reprezentant Jure Balkovec, sta bila na bočnih položajih igralno najbolj nerazpoložena. 

Celjskega trenerja Zorana Zeljkovića čaka še veliko dela. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters
Celjskega trenerja Zorana Zeljkovića čaka še veliko dela. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters
  

Celjani so imeli tudi kanček smole, Svit Sešlar je sprožil prvi celjski strel na vrata, zadel vratnico, odbito žogo pa je Blaž Kramer potisnil v mrežo. Toda sodnik Elčin Masijev je gol razveljavil zaradi Kramarjevega ofsajda.

Niti odmor ni spremenil razmerja sila na igrišču. Celjani so se sicer postavili bolj odločno, pritiskali, toda ciprska obramba ni dopuščala veliko, tako rekoč nič. Ob nerazpoloženih celjskih napadalcih so se obrambno odlično postavljenim gostom na stežaj odpirala vrata za nasprotne napade.

V 59. minuti je še eno zamujeno Bejgerjevo posredovanje v vodstvo z 2:0 spremenil Tanković, piko na i pa je postavil steber obrambe Coulibaly. 

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Evropska liga

Sešlar olajšal Bayerju pot do zmage, do Nemcev kritičen tudi legendarni Matthäus

Celjski nogometaši so morali v svoji uvodni tekmi evropske lige priznati premoč zvezdnikom iz Leverkusna.
Miha Šimnovec 16. 9. 2026 | 23:04
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Evropska liga

Nemci so podrobno proučili Celjane, trener pa je uganka

Slovenski nogometni prvaki se bodo nocoj postavili po robu favoriziranemu Bayerju. Zoran Zeljković, novi trener »grofov«, ne izključuje presenečenja.
Miha Šimnovec 16. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Evropska liga

Znani tekmeci Celjanov

Slovenski nogometni prvaki so na žrebu v Nyonu dobili tekmece v evropski ligi.
Miha Šimnovec 28. 8. 2026 | 13:30
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Odmevi v Celju

Celjski trener: Nogometni bogovi so nam obrnili hrbet

V slovaškem taboru niso skrivali veselja ob uvrstitvi v ligo prvakov, Celjani pa so bili prepričani, da bi si po vsem prikazanem zaslužili zmago.
Siniša Uroševič 27. 8. 2026 | 01:48
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Odziv na referendumske izide

Janšev prijem, značilen za avtokratske režime

Predsednik vlade in SDS Janez Janša spet na tankem ledu spoštovanja neodvisnosti ter zakonitosti volilnih organov in procesov.
Uroš Esih 15. 10. 2026 | 04:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Mediji

Novinarjem vodstvo ponudilo odpravnine in 48 ur za odločitev o odhodu

Novo vodstvo srbskega portala Nova.rs je kljub nasprotovanju uredništva za odgovornega urednika imenovalo Marka Stjepanovića, ki prihaja iz provladnega Blic.
14. 10. 2026 | 12:14
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

ZDA razmišljajo o uporabi »matere vseh bomb«

Med možnimi tarčami naj bi bil tudi kompleks Pickaxe Mountain, kjer naj bi po ocenah ZDA in Izraela Iran hranil dele svojega jedrskega programa.
15. 10. 2026 | 06:39
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Razvozlali več kot 80 let staro kriptirano brzojavko

Raziskovalna skupina prof. Tomaža Pisanskega je s pomočjo UI prebrala več kot 80 let staro brzojavko.
15. 10. 2026 | 13:47
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Ste kdaj pogledali, kaj se dogaja za ograjo?

Nevarnost ustavimo že pred vhodom, pomembno pa je tudi, kaj se dogaja na sami napravi.
15. 10. 2026 | 09:29
Preberite več
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

Včasih študent za blagajno, danes CEO

Mark Kralj je svojo pot pri podjetju Mimovrste začel kot študent za blagajno, danes pa vodi spletnega trgovca v Sloveniji in na Hrvaškem.
12. 10. 2026 | 15:36
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Finančni kompas
Vredno branja

Ali se splača investirati 30 ali 50 evrov na mesec?

Bi radi začeli investirati? Tudi 30 ali 50 evrov na mesec je lahko začetek. Pri dolgoročnem vlaganju sta pomembna predvsem čas in vztrajnost.
15. 10. 2026 | 09:42
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ženske, ki si med seboj pomagajo

Dobra mreža ni zbirka vizitk, ampak skupnost ljudi, ki se poznajo dovolj dobro, da si z zaupanjem odpirajo vrata do novih poslov.
Promo Delo 9. 10. 2026 | 13:09
Preberite več
Ne spreglejte
Video
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
DPZ 2026

Slovensko visokotehnološko podjetje, ki mu zaupa svetovna farmacija

Podjetje Sensum nudi industrijske rešitve na področju strojnega vida. Izdelali so naprave, ki so na tehnološki lestvici nekaj stopničk višje od konkurenčnih.
Marjana Kristan Fazarinc 15. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
DPZ 2026

Postavljajo standarde v svetovnem žagarstvu

Podjetje Mebor je med globalno najprodornejšimi ponudniki žag za rez hlodovine in vodilno podjetje v segmentu horizontalnih tračnih žag.
Milka Bizovičar 15. 10. 2026 | 04:30
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Zdravje
Podkast

Kako se raziskovalna zamisel spremeni v zdravilo

Kakšna je sodobna farmacevtska proizvodnja? Za enim uspešnim zdravilom stoji na tisoče neuspešnih poskusov in let raziskovalnega dela.
Marjana Kristan Fazarinc 13. 10. 2026 | 17:16
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Plačila prihodnosti

Ko umetna inteligenca kupuje namesto nas

Kakšna bo prihodnost plačil? Si lahko predstavljate, kaj bodo z našo identiteto in denarjem lahko počeli agenti UI?
Miran Varga 13. 10. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

evropska ligaCeljeOmonia Nikozija

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Video
Šport  |  Nogomet
Sramotna Torcide

Gol Timija Maxa Elšnika, poraz Crvene zvezde, v Splitu divjali navijači

Hajdukovi navijači so po splitskih ulicah marširali in vzklikali »Poteptajte, poteptajte, poteptajte Jude«, »Auschwitz, Auschwitz« in »Vstani, Adolf« ...
15. 10. 2026 | 22:22
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Poln kovček plazilcev na letališču v Kölnu

Na nemškem letališču so prijeli moškega, ki je v svojem kovčku tihotapil plazilce, živali so bile v slabih razmerah.
15. 10. 2026 | 22:04
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Francija

Pri vhodu v Evrotunel avtobus trčil v vlak, poškodovanih 19 ljudi

Nesreča se je zgodila v kraju Coquelles, blizu vhoda v predor za tovorni promet, ki povezuje Francijo in Veliko Britanijo.
15. 10. 2026 | 21:55
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Odmevi iz Celja

Zoran Zeljković: Naredili smo toliko napak, da bi bil poraz lahko še višji

V celjskem nogometnem taboru se po drugem porazu v evropski ligi zavedajo, zakaj je bila Omonia prepričljiva zmagovalka. Štajerski derbi je pomembnejši.
15. 10. 2026 | 21:48
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Evropski nokavt

Celjani prejeli močno ciprsko zaušnico, tekmeci enostavni in učinkoviti

Slovenski nogometni prvaki so v evropski ligi izgubili še prvo domačo tekmo. Ciprski prvak je bil še za gol boljši (3:0) kot Bayer v prvem kolu.
Gorazd Nejedly 15. 10. 2026 | 20:58
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Francija

Pri vhodu v Evrotunel avtobus trčil v vlak, poškodovanih 19 ljudi

Nesreča se je zgodila v kraju Coquelles, blizu vhoda v predor za tovorni promet, ki povezuje Francijo in Veliko Britanijo.
15. 10. 2026 | 21:55
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Odmevi iz Celja

Zoran Zeljković: Naredili smo toliko napak, da bi bil poraz lahko še višji

V celjskem nogometnem taboru se po drugem porazu v evropski ligi zavedajo, zakaj je bila Omonia prepričljiva zmagovalka. Štajerski derbi je pomembnejši.
15. 10. 2026 | 21:48
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Evropski nokavt

Celjani prejeli močno ciprsko zaušnico, tekmeci enostavni in učinkoviti

Slovenski nogometni prvaki so v evropski ligi izgubili še prvo domačo tekmo. Ciprski prvak je bil še za gol boljši (3:0) kot Bayer v prvem kolu.
Gorazd Nejedly 15. 10. 2026 | 20:58
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako nevarno je njihovo delo?

Cirkovce, 29. september 2026 – Na poligonu RTP Cirkovce je potekala tretja skupna vaja GIZ distribucije električne energije za postavitev havarijskih stebrov.
Promo Delo 6. 10. 2026 | 11:51
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOST

To je večja grožnja, kot si predstavljate

Podatki so lahko varno shranjeni, podjetje pa kljub temu nima popolnega pregleda nad tem, kdo ima najvišje dostope, kaj z njimi počne in komu jih odobri.
Promo Delo 12. 10. 2026 | 12:41
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Mlekarna Celeia predstavlja VEGSI, svojo prvo linijo rastlinskih izdelkov

VEGSI prinaša fermentirane rastlinske izdelke na osnovi boba in namaze na osnovi sončničnih beljakovin, certificirane z mednarodno priznano oznako V-Label.
Promo Delo 14. 10. 2026 | 11:20
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Le nekaj kapljic, za njimi pa desetletja tradicije

September otrokom ne prinese le novih zvezkov, urnikov in učilnic. Z njim pride tudi cela vrsta trenutkov, ki jih doživijo prvič.
Promo Delo 15. 10. 2026 | 09:37
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Gorenje že drugo leto zapored med 1 % najbolj trajnostnih podjetij na svetu

Podjetje Gorenje gospodinjski aparati, ki je del skupine Hisense Europe, je že drugo leto zapored prejelo najvišje platinasto priznanje EcoVadis.
Promo Delo 15. 10. 2026 | 11:05
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Poplave, požari, draginja: kdo bo plačal račun?

Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
14. 10. 2026 | 07:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
KAKOVOST

Škof: »Japonska zahteva, da se preizkušanja izvedejo pri njih« (video)

Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
15. 10. 2026 | 10:20
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

5 prehranskih navad za aktiven vsakdan

Pametna skrb za telo se ne začne pri čudežnem živilu, temveč pri majhnih prehranskih odločitvah, ki jih ponavljamo vsak dan.
Promo Delo 14. 10. 2026 | 09:25
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Trije pogoni v novi preobleki

Bi vam bolj ustrezal kompakten avtomobil za mestne poti ali nekoliko večji SUV za vsakdan in družinske izlete? Peugeota 208 in 2008 imata zdaj še več značaja.
9. 10. 2026 | 09:21
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Na cesti bo prevozil do 762 kilometrov. A to ni njegova največja prednost

Mercedes-Benz razreda C že več kot 40 let združuje eleganco, udobje in vozno dinamiko. Zdaj prvič v zgodovini prihaja tudi kot povsem električni avtomobil.
Promo Delo 13. 10. 2026 | 08:56
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Mislite, da ste prihranili? Račun lahko pride pozneje

Izbira viličarja lahko pomembno vpliva na produktivnost in varnost logističnih procesov. Nosilnost in cena sta pri tem pomembna dejavnika, vendar ne edina.
Promo Delo 8. 10. 2026 | 10:42
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
NOVE PNEVMATIKE

Samo trije milimetri? Preverite, preden bo prepozno

Pred zimo je pravi čas, da preverite pnevmatike, vozne navade in svojo pripravljenost na zahtevnejše razmere.
12. 10. 2026 | 09:06
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
NASVET

Ko se kar naenkrat znajdete v temi ...

Ko na poslovni lokaciji odpove internet, ne izgine le dostop do spleta.
Promo Delo 14. 10. 2026 | 12:55
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ta navada pri družinski mizi ima lahko dolgoročne posledice

Morda je še včeraj z veseljem jedel neko jed, danes pa nad njo viha nos. Ni nujno, da je zato izbirčen, zavračanje hrane je lahko čisto normalen del odraščanja.
Promo Delo 8. 10. 2026 | 08:48
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Septembrski popis pokazal 548 evrov cenovne razlike

Mnogi mislijo, da je za prihranek treba sklepati kompromise. V resnici obstajajo pametnejši načini, kako zmanjšati stroške, ne da bi pri tem karkoli žrtvovali.
13. 10. 2026 | 14:19
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Mesto, družina ali dolga potovanja? Izberite svoj Hyundai

Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
15. 10. 2026 | 13:14
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
Vredno branja

Srednja šola je bila točka preloma. David ima že izoblikovano kariero (video)

Kot dijak je prišel na prakso, danes pa je del ekipe, ki skrbi, da sodobna proizvodnja teče brez zastojev.
Promo Delo 15. 10. 2026 | 09:27
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
BOLNIŠKE

Slovenija ima težavo, o kateri se premalo govori

Visok absentizem in manj viden prezentizem podjetja spodbujata k iskanju rešitev za hitrejšo zdravstveno obravnavo zaposlenih.
Promo Delo 7. 10. 2026 | 11:40
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Na napotnici piše »hitro«. Kako dolgo boste v resnici čakali?

Čakalne dobe za nekatere specialistične preglede se merijo v mesecih ali letih. Poglejte, kakšne možnosti imate, ko želite do diagnoze in zdravljenja prej.
12. 10. 2026 | 14:41
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Od gob do umetne inteligence: podjetja, ki iz trajnosti ustvarjajo odličen posel

Zavarovalnica Generali je razglasila zmagovalce natečaja SME EnterPRIZE 2026 – za najboljše trajnostne prakse mikro ter malih in srednje velikih podjetij.
Promo Delo 15. 10. 2026 | 12:47
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Slovensko podjetje, od katerega bi se lahko učili tudi veliki

Podjetje, ki je pred tremi desetletji nastalo zato, da bi delo dobili ljudje, ki jih je trg dela spregledal, danes zaposluje več kot 200 ljudi.
13. 10. 2026 | 09:32
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Vsak dan so uživali isto snov. Po šestih tednih so opazili razliko

Ni pomembno samo, ali zbolimo, ampak tudi, kako okrevamo.
Promo Delo 13. 10. 2026 | 08:43
Preberite več
Kultura  |  Oder
Sovoznik

Prvakinja ljubljanske drame: »Takšna dejanja bi danes morali prijaviti«

Podkast sovoznik: Pogovor s prvakinjo ljubljanske Drame v podkastu Sovoznik povezuje ustvarjalno svobodo, odnose v zaodrju in skrb za starejše.
Gregor Knafelc 8. 10. 2026 | 16:18
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo