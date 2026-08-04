Celjani iz Erevana z golom zaostanka

Celje bo naslednji torek, 11. t. m., na domačem štadionu Z'dežele lovilo zaostanek z 1:2 in napredovanje v zadnje, 4. kolo kvalifikacij za ligo prvakov. V današnji prvi tekmi 3. kola so slovenski prvaki sploh prvič v sezoni dosegli prvi gol na tekmi, na koncu pa prvič izgubili. Armensko-slovenski dvoboj prvakov na stadionu Vazgen Sargsjan v Erevanu je v 70. minuti odločil rezervist Carlos Franca. Strelec za Celjane je bil z 11-m v 22. minuti Svit Sešlar, potem ko je po strelu Maria Kvesića eden od domačih igralcev z roko preusmeril žogo. Glavni sodnik Ivan Krušliak je brez pomisleka pokazal na belo točko.

Gostitelji, ki so v 2. kolu kvalifikacij izločili lanskoletnega nasprotnika Celjanov v konferenčni ligi Shamrock Rovers, so izenačili v 37. minuti. Tudi domači gol je bil dosežen iz prekinitve. Pod mojstrovino se je podpisal Artur Serobjan, ki je Žana Luka Lebana premagal s približno 28 m. Strelec je žogo poslal v vratarjev levi zgornji kot.

V celjskem napadu pred izenačujočim golom je bil Armandas Kučys za las prekratek. Pred domačimi vrati je z rahlim dotikom žogo usmeril le v vratnico.

Desna stran pozabila na obrambo

Celjani so bili pretežni del drugega polčasa podjetnejši in nevarnejši, čeprav so domači prek Zidana Banjaquija zatresli vratnico. Trener Vitor Campelos je v 65. minuti presenetljivo in morda prehitro zamenjal Kučysa in Sešlarja z Andrejem Kotnikom in Rudijem Požegom Vancašem. Ob odmoru je v slačilnici pustil tudi Vetona Tusho, na desnem krilnem položaju napadalca ga je zamenjal Yaya Dukuly. Avstralski Gvinejec je bil nevaren, toda v odločilnem trenutku je skupaj s Pijusom Širvosom pozabil na obrambne naloge. Na desni strani je popolnoma sam švignil Edgar Grigoryan, ki je z ostro podajo po tleh v vratarjev prostor »zadel« Franca. Brazilec je bil hitrejši od Artemijusa Tutyškinasa in z bližine matiral še drugič nemočnega Lebana.

Celjski kapetan Mark Zabukovnik (desno) je svojo nalogo opravil zelo solidno. FOTO: Borut Živulović/Reuters

V zadnjih delu tekme so Celjani močno stisnili tekmece pred svoja vrata, Kvesićevo izenačenje z 9 m je preprečil vratar Joao Bravim, odbito žogo pa je Dukuly poslal visoko prek vrat.

Celjani so kljub porazu pustili vtis boljšega moštva, toda tudi preveč ranljivega in premalo avtoritativnega.

»Zanimiva tekma. Gledano v celoti smo igrali dobro. Ustvarili smo si kar nekaj priložnosti. Po drugi strani pa, prejeli smo gol in po napaki, ki si je v tem delu tekmovanju ne bi smeli privoščiti. Dobro, imamo še povratno tekmo, prvo moramo natančno analizirat in potem poskušati obrniti izid,« je še vroče glave po zadnjem sodnikovem žvižgu za A kanal povedal kapetan Mark Zabukovnik.

Povratna tekma bo v torek v Celju, zmagovalec dvoboja pa se bo v zadnjem kvalifikacijskem kolu za uvrstitev v ligo prvakov pomeril z zmagovalcem dvoboja Mjällby – Slovan Bratislava. Prva tekma na Švedskem se je po preobratu razpletla z zmago slovaškega prvaka z 2:1. Zmagoviti gol za goste je v 94. minuti dosegel Manasse Kianga. Strelca sta bila še Elliot Stroud (61.) za gostitelje z 11-m in Suleiman Camara (78.)

Andraž Šporar zaradi poškodbe ni bil v postavi Slovana, Kenan Bajrić pa je igral vso tekmo.