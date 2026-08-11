  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Berite brezplačno

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dobro jutro!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Sanjski razplet v režiji Benija Verbiča za (najmanj!) evropsko ligo

Nogometaši Celja se še naprej borijo za nastop v rednem delu lige prvakov, proti Araratu so pripravili zasuk, zmagali z 2:0 in si priigrali dvoboj s Slovanom.
Veliko veselje na štadionu Z'dežele, kjer bo igrala himna lige prvakov. Fotografije: Voranc Vogel
Galerija
Veliko veselje na štadionu Z'dežele, kjer bo igrala himna lige prvakov. Fotografije: Voranc Vogel
Nejc Grilc
11. 8. 2026 | 21:00
11. 8. 2026 | 22:47
3:48
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Več kot 80 minut so bili nogometaši Celja na Štajerskem v izgubljenem položaju: brez idej, brez nadzora nad potekom srečanja, nenazadnje brez pravih priložnosti. Ko se je že zdelo, da to ni njihov večer, je najprej praktično iz nič udaril Yaya Dukuly in zadel za olajšanje in 1:0. Štadion Z'dežele se še ni pomiril, ko je za pravo evforijo z golom z levico poskrbel povratnik v Celje Benjamin Verbič. To še ni bilo zadnje poglavje sanjske vrnitve Verbiča v Celje, nekaj minut kasneje je še izbil žogo z golove črte, preprečil znižanje zaostanka Ararata in dokončno poskrbel, da bodo Celjani letos jeseni igrali najmanj v evropski ligi.

image_alt
Zgodovino se piše z vročim srcem in hladnimi glavami

Še vedno so žive tudi sanje o ligi prvakov, njihov tekmec na zadnji stopnički bo Slovan iz Bratislave z Andražem Šporarjem in Kenanom Bajrićem.

Nogomet, Celje
Nogomet, Celje

»Trikrat sem že slišal himno lige prvakov, a vedno sem sanjal, da bom to doživel v Celju. Instinktivno sem se pri tisti akciji postavil na golovo črto, preprosto sem vedel, kam bo letela žoga,« je na robu solz takoj po tekmi za Pop TV razlagal celjski junak Verbič.

1. polčas

Na začetku tekme so Celjani silovito pritisnili in Armenci so se povlekli pred svoj kazenski prostor, več kot podajo niso uspeli sestaviti. A so ostali dovolj kompaktni v zadnji vrsti, da so celjski nalet preživeli, tempo je popustil in Ararat je vzpostavil ravnotežje na zelenici.

Nato so Armenci, ki so prvo tekmo tudi nekoliko srečno dobili z 2:1, začeli prevzemati pobudo. Na desnem krilu je bil Artur Serobyan zelo razigran, večkrat je premešal celjsko obrambo, ki je delovala zmedeno, tudi z nekaj sreče je prvih 45 minut Žan-Luk Leban prestal brez zadetka v svoji mreži. 

Nogomet, Celje
Nogomet, Celje

Na drugi strani so celjski napadalci preveč odrezani od igre, tudi motor in glavni kreator Svit Sešlar pa zaenkrat nima recepta, kako prebiti armensko-brazilski zid pred njim. Še 45 minut upanja ostaja za Celje, ki želi nadaljevati pot proti ligi prvakov, z napredovanjem v naslednji krog bi si že zagotovili jesen vsaj v evropski ligi. 

2. polčas

Med odmorom je Campelos že posegel po prvih menjavah, a razmerje moči na igrišču se ni kaj prida spremenilo. Armenci so bili enakovredni, Celjani premalo povezani, napadalci pa odrezani od igre. Sešlar je bil nemočen, nekaj polpriložnosti je splavalo po zlu, bližje golu je bil Ararat, a je Celjane rešil Leban.

Nogomet, Celje
Nogomet, Celje

Nato pa je 10 minut pred koncem srečanja Yaya Dukuly, dolžnik tega poletja, odlično sprejel žogo in jo po tleh poslal v armensko mrežo. Štadion je eksplodiral od olajšanja in takoj je sledil še drugi zadetek v režiji ljubljenca navijačev Benjamina Verbiča. Nekdanji reprezentant je izjemnemu golu z levico dodal še bolj junaško posredovanje na golovi črti in v Celju bo vsaj v zadnjem kolu kvalifikacij za ligo prvakov igrala slovita himna. Morda tudi v rednem delu, o tem bo odločal dvoboj z bratislavskim Slovanom.

Celje - Ararat 2:0 (0:0) - Celje napreduje s 3:2
Dukuly 83., Verbič 85.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Nogomet
Kvalifikacije za ligo prvakov

Zgodovino se piše z vročim srcem in hladnimi glavami

Celje v povratni tekmi 3. kola kvalifiakcij za nogometno ligo prvakov v lov za zaostankom iz Armenije z 1:2. Napredovanje prinaša najmanj 4,3 milijona evrov.
Gorazd Nejedly 11. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Iz Poljske Francijo

Nekdanji francoski velikan ujel Tamarja Svetlina

Slovenski nogometni reprezentant je le po sezoni pri Koroni iz Kielc zamenjal klub. Štiriletno pogodbo je podpisal s Saint Etiennom.
10. 8. 2026 | 16:15
Preberite več
Šport  |  Nogomet
1. SNL

Benjaminu Verbiču trener dela uslugo, ker ga drži na klopi

Državni prvaki kljub menjavam v moštvu v derbiju boljši od neprepričljive Olimpije. Napaka Vidovška, ki je branil brez dresa. Klub v finančnih težavah?
Nejc Grilc 9. 8. 2026 | 15:45
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Proizvodna linija

Nekoč utopija, zdaj realnost: z Litovci v Evropo

Kaj je razkrilo prestopno poletje v Stožicah, Ljudskem vrtu, Celju ali Bonifiki? Nobenega resnega interesenta ni za slovenske profesionalce in nadarjene fante.
Gorazd Nejedly 9. 8. 2026 | 13:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Prva liga Telemach

Celjani boljši od Ljubljančanov, Mariborčani od Koprčanov

Po letu 2015 se na igrišče pri grofih vrnil Benjamin Verbič, junak tekme pa mladi Tilen Letonja. Aluminij in Nafta ter Bravo in Brinje brez zmagovalca.
8. 8. 2026 | 22:35
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Prva liga Telemach

Z'dežele in Ljudski vrt: Šampionska ura resnice za veliko četvorko

V 4. kolu 1. SNL v Celju in Mariboru derbija favoritov za prvaka. Celjani lovijo prvo zmago in dobro vzdušje za torkovo evropsko bitko.
Gorazd Nejedly 8. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Spolna zloraba

Storilcu se ne bo zgodilo nič, ker je zgleden dečko

V postopku zoper danes polnoletnega storilca je mladoletnica ostala brez možnosti pritožbe.
Gordana Stojiljković 11. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Vojna v Ukrajini

Peking skrbi, da Kim vojake prodaja po visoki ceni

Če severnokorejski voditelj od Putina v zameno pričakuje raketno in jedrsko tehnologijo, je to za Kitajsko hud problem.
Zorana Baković 11. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Pred sončnim mrkom

Zaščitna očala za ogled mrka pošla, cene astronomske

Večina slovenskih optik se menda na sončni mrk sploh ni pravočasno spomnila.
11. 8. 2026 | 17:06
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Anketa Mediane

Najnovejši Barometer: kateri so najbolj priljubljeni politiki

Predsednica države Nataša Pirc Musar ostaja na vrhu, za njo je prvak SD Matjaž Han, na tretje mesto se je povzpel finančni minister Andrej Šircelj.
10. 8. 2026 | 10:31
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Ali vas spremljajo? »Zaenkrat forenzika še nismo klicali«

Benjamin Lazar in Lucija Starc iz T-2 vsak s svojega področja kažeta, zakaj podjetja danes potrebujejo več kot le protivirusni program.
5. 8. 2026 | 10:46
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečine v hrbtu: kaj res pomaga in čemu se je bolje izogniti?

Dr. Kernc odgovarja, zakaj se bolečine vračajo, ali hernija diska pomeni konec aktivnega življenja, kaj pove izvid MR in kako poiskati dolgoročno rešitev.
11. 8. 2026 | 08:55
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Trebuh po porodu: rekonstrukcija trebušne stene

Številne ženske se po porodu vprašajo, zakaj trebušna stena kljub telovadbi in skrbi zase ostaja ohlapna, koža pa raztegnjena.
Promo Delo 4. 8. 2026 | 08:32
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Vredno branja

Svet se zapira. Kakšne priložnosti ima Slovenija?

Nova pravila svetovne trgovine od izvoznikov zahtevajo več kot iskanje novih kupcev. Zahtevajo nov razmislek o celotni izvozni strategiji.
7. 8. 2026 | 09:27
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravje

UI ponuja hitre odgovore, a zdravnika ne nadomesti

Bolniki velikokrat potrebujejo razlago zdravstvenega stanja, izvidov in diagnoz ter usmeritve glede nadaljnjega zdravljenja.
Milka Bizovičar 12. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravje 2026

Zdravje ni strošek, ampak dolgoročna naložba

Bolj kot to, koliko let dodamo življenju, je ključno, koliko življenja dodamo letom, poudarja Jože Sambt z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.
Marjana Kristan Fazarinc 12. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Vredno branja

Svet se zapira. Kakšne priložnosti ima Slovenija?

Nova pravila svetovne trgovine od izvoznikov zahtevajo več kot iskanje novih kupcev. Zahtevajo nov razmislek o celotni izvozni strategiji.
7. 8. 2026 | 09:27
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Največji izvozniki

Največji izvozniki so Gorenje, farmacevti in trgovci z energenti

Pripravili smo lestvico 50 največjih izvoznikov. Slovenski izvozniki hitreje prehajajo na razvoj kot tuja primerljiva podjetja.
Nejc Gole 7. 8. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

kvalifikacije za ligo prvakovUefaCeljeararatVitor CampelosSvit SešlarBenjamin Verbič

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Cristiano Ronaldo je poročen

Par je skupaj že 10 let, spoznala pa sta se v trgovini Gucci v Madridu, kjer je Georgina Rodríguez delala, Ronaldo pa je v tistem času igral za Real Madrid.
12. 8. 2026 | 07:46
Preberite več
Novice  |  Svet
Iranska grožnja

Trumpova prevara z Air Force One: naskrivaj so ga premestili na drugo letalo

Zaradi domnevne iranske grožnje je več kot sto novinarjev, uradnikov in pomočnikov ostalo na predsedniškem letalu, ne da bi vedeli za nevarnost.
12. 8. 2026 | 07:31
Preberite več
Magazin  |  Potovanja
Reportaža

Po nekdanji cesarski cesti v staro mesto s še starejšim gradom

Slovenska Bistrica je kraj, kjer je Slomšek zapisal svoje prve zamisli o izobraževanju. Razstava del Ivana Kosa do 15. septembra.
12. 8. 2026 | 07:06
Preberite več
Premium
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

V Ameriki tvegaš vse za pet minut slave

Nina Strnad: Znana pevka se z novo ploščo predstavlja tudi kot skladateljica in avtorica besedil
Zdenko Matoz 12. 8. 2026 | 06:30
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Obtožni predlog

V zadevi Fotopub Smodeja čaka novo sojenje

Josipu Dušanu Smodeju tožilstvo očita tudi dve goljufiji. Sodišče je odredilo vročitev obtožnega predloga, vendar mu ga se niso vročili.
Tomica Šuljić 12. 8. 2026 | 06:24
Preberite več
Magazin  |  Potovanja
Reportaža

Po nekdanji cesarski cesti v staro mesto s še starejšim gradom

Slovenska Bistrica je kraj, kjer je Slomšek zapisal svoje prve zamisli o izobraževanju. Razstava del Ivana Kosa do 15. septembra.
12. 8. 2026 | 07:06
Preberite več
Premium
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

V Ameriki tvegaš vse za pet minut slave

Nina Strnad: Znana pevka se z novo ploščo predstavlja tudi kot skladateljica in avtorica besedil
Zdenko Matoz 12. 8. 2026 | 06:30
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Obtožni predlog

V zadevi Fotopub Smodeja čaka novo sojenje

Josipu Dušanu Smodeju tožilstvo očita tudi dve goljufiji. Sodišče je odredilo vročitev obtožnega predloga, vendar mu ga se niso vročili.
Tomica Šuljić 12. 8. 2026 | 06:24
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Dva enaka posnetka RTG, dve popolnoma različni rešitvi

Pri izbiri zobnih vsadkov odločajo podrobnosti, ki jih razkrijejo celovita diagnostika, sodobne metode in strokovna presoja.
10. 8. 2026 | 09:04
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Branje brez očal se začne pri vidu na daljavo

Kako svetujem pri operaciji starostne dioptrije in zakaj ista rešitev ni primerna za vsakogar
Promo Delo 5. 8. 2026 | 15:45
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Office 2021 ostaja brez podpore: Office 2024 Pro na voljo za 19,99 EUR

Če se vaše podjetje zanaša na Microsoft Office 2021, se za vašo IT-infrastrukturo hitro približuje pomemben mejnik.
Promo Delo 6. 8. 2026 | 08:34
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Kultura  |  Knjiga
Vredno branja

Knjiga, ki je pretresla Evropo, zdaj tudi v slovenščini

Po odmevnem procesu v Franciji je v slovenskem prevodu izšla knjiga Živim naprej, izpoved Gisèle Pelicot, ki je postala simbol boja proti spolnemu nasilju.
Promo Delo 11. 8. 2026 | 09:31
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo