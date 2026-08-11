Sanjski razplet v režiji Benija Verbiča za (najmanj!) evropsko ligo

Več kot 80 minut so bili nogometaši Celja na Štajerskem v izgubljenem položaju: brez idej, brez nadzora nad potekom srečanja, nenazadnje brez pravih priložnosti. Ko se je že zdelo, da to ni njihov večer, je najprej praktično iz nič udaril Yaya Dukuly in zadel za olajšanje in 1:0. Štadion Z'dežele se še ni pomiril, ko je za pravo evforijo z golom z levico poskrbel povratnik v Celje Benjamin Verbič. To še ni bilo zadnje poglavje sanjske vrnitve Verbiča v Celje, nekaj minut kasneje je še izbil žogo z golove črte, preprečil znižanje zaostanka Ararata in dokončno poskrbel, da bodo Celjani letos jeseni igrali najmanj v evropski ligi.

Še vedno so žive tudi sanje o ligi prvakov, njihov tekmec na zadnji stopnički bo Slovan iz Bratislave z Andražem Šporarjem in Kenanom Bajrićem.

Nogomet, Celje

»Trikrat sem že slišal himno lige prvakov, a vedno sem sanjal, da bom to doživel v Celju. Instinktivno sem se pri tisti akciji postavil na golovo črto, preprosto sem vedel, kam bo letela žoga,« je na robu solz takoj po tekmi za Pop TV razlagal celjski junak Verbič.

1. polčas

Na začetku tekme so Celjani silovito pritisnili in Armenci so se povlekli pred svoj kazenski prostor, več kot podajo niso uspeli sestaviti. A so ostali dovolj kompaktni v zadnji vrsti, da so celjski nalet preživeli, tempo je popustil in Ararat je vzpostavil ravnotežje na zelenici.

Nato so Armenci, ki so prvo tekmo tudi nekoliko srečno dobili z 2:1, začeli prevzemati pobudo. Na desnem krilu je bil Artur Serobyan zelo razigran, večkrat je premešal celjsko obrambo, ki je delovala zmedeno, tudi z nekaj sreče je prvih 45 minut Žan-Luk Leban prestal brez zadetka v svoji mreži.

Nogomet, Celje

Na drugi strani so celjski napadalci preveč odrezani od igre, tudi motor in glavni kreator Svit Sešlar pa zaenkrat nima recepta, kako prebiti armensko-brazilski zid pred njim. Še 45 minut upanja ostaja za Celje, ki želi nadaljevati pot proti ligi prvakov, z napredovanjem v naslednji krog bi si že zagotovili jesen vsaj v evropski ligi.

2. polčas

Med odmorom je Campelos že posegel po prvih menjavah, a razmerje moči na igrišču se ni kaj prida spremenilo. Armenci so bili enakovredni, Celjani premalo povezani, napadalci pa odrezani od igre. Sešlar je bil nemočen, nekaj polpriložnosti je splavalo po zlu, bližje golu je bil Ararat, a je Celjane rešil Leban.

Nogomet, Celje

Nato pa je 10 minut pred koncem srečanja Yaya Dukuly, dolžnik tega poletja, odlično sprejel žogo in jo po tleh poslal v armensko mrežo. Štadion je eksplodiral od olajšanja in takoj je sledil še drugi zadetek v režiji ljubljenca navijačev Benjamina Verbiča. Nekdanji reprezentant je izjemnemu golu z levico dodal še bolj junaško posredovanje na golovi črti in v Celju bo vsaj v zadnjem kolu kvalifikacij za ligo prvakov igrala slovita himna. Morda tudi v rednem delu, o tem bo odločal dvoboj z bratislavskim Slovanom.

Celje - Ararat 2:0 (0:0) - Celje napreduje s 3:2

Dukuly 83., Verbič 85.