Celjani se igrajo z živci navijačev in tudi svojimi

Zadišalo je po srhljivem zaključku 1. SNL. Vodilni Celjani so v 32. kolu presenetljivo izgubili proti Domžalčanom in imajo pred nedeljskim domačim derbijem z Olimpijo devet točk prednosti. Ljubljančani so si rane po sredinem porazu proti največjim tekmecem zacelili s petimi goli proti zadnjeuvrščenemu Aluminiju, Mariborčani pa so spomladansko renesanso nadaljevali s tremi goli proti Rogaški. Na dnu ostaja status quo, načrte Radomelj je skazila Mura.

Kot da bi si Celjani želeli še nekaj drame, imeli so vodstvo, številne priložnosti, ostali pa brez vsega. Domžalčan Jošt Pišek jim je zadal dva lepa udarca, ki bistveno ne spreminjata izhodišča: Celjani lahko v nedeljo potrdijo lovoriko. Dovolj bi bil že neodločen izid. Toda ... Celjani se poigravajo z živci navijačev in najbrž tudi na zunaj vselej umirjenega trenerja Damirja Krznarja. Ponavlja se že viden scenarij, namesto da bi tekmece dotolkli in napolnili mrežo, jim ponujajo priložnosti. Prav neverjetno je, kaj so si znova privoščili napadalci Aljoša Matko, Jegor Prucev in Sunday Adetunji. Njihovi strelski spodrsljaji sodijo v rubriko saj ni res, pa je.

»Očitno smo si izbrali težjo pot. Imamo težave v obrambi in z realizacijo priložnosti. Ponavlja se tudi, da pridemo iz slačilnice v drugi polčas povsem medli,« je Krznar že ničkolikokrat to pomlad »diagnosticiral« slabosti, popravil jih še ni. Morda mu je pri izbiri udarnih mož za veliki derbi z rdečim kartonom delo olajšal še kapetan Denis Popović.

Arnel Jakupović je zadržal gol prednosti na lestvici strelcev pred Aljošo Matkom. FOTO: Leon Vidic/Delo

Zoran Zeljković ni bil evforičen

Strelsko prepričljivi zeleno-beli in vijolični so v drugih polčasih strli Kidričane in Slatinčane, pri čemer so bili prav zadnjeuvrščeni do nesrečnega drugega gola (po strelu Petra Agbaja se je žoga odbila od prečke v hrbet 18-letnega vratarja Lana Jovanovića in se odkotalila v mrežo) veliko bolj enakovredni. Ljudski vrt? Nov spektakel in znova dopadljivi vijolični. Prvi strelec prvenstva Arnel Jakupović je mojstrsko načel obrambo gostov iz Rogaške Slatine, potem je bilo vse lažje. El Arbi Soudani tokrat ni zadel, avstrijski Bošnjak je ohranil tudi prednost pred Matkom.

30 od možnih 39 točk je spomladi osvojil Maribor. Tri je izgubil za zeleno mizo.

Mariborska spomladanska bilanca 30 od 39 možnih točk z razliko v golih 30:5 pove vse. Z dodatkom še treh izgubljenih za zeleno mizo bi bili razred zase. Olimpija je osvojila 26 točk, Celjani 25.

»Iz psihološkega vidika je bila tekma težka. Takšno lahko le izgubiš, če zmagaš, je to nekaj normalnega. Takšne tekme je težko igrati. Aluminij je že velikokrat presenetil,« ni bil prav nič evforičen trener Ljubljančanov Zoran Zeljković. Svojega statusa ni bistveno izboljšal, za preživetje po koncu sezone bo moral imeti tudi veliko sreče in dobre lobiste, česar v vodstvu kluba ne skrivajo.

Izidi Celje – Domžale 2:3 (1712, Matko 20., Bobičanec 70.; Pišek 54., 83., Stuparević 64.;; posest žoge v %: 66:34; streli: 20:10; na vrata: 10:5; koti 11:6; prekrški: 11:13; rdeči karton: Popović, 87., 2RK/Celje), Olimpija – Aluminij 5:0 (550, Durdov 19., 55., L. Jovanović 48. avt., Brest 75., Pedro Lucas 80.; posest žoge v %: 61:39; streli: 24:14; na vrata: 5:5; koti 5:7; prekrški: 8:11), Maribor – Rogaška 3:0 (brez gledalcev, Jakupović 49., J. Repas 69., Iličić 79., 11-m; posest žoge v %: 64:36; streli: 17:4; na vrata: 6:1; koti 5:3; prekrški: 12:18), Kalcer Radomlje – Mura 1:2 (300, Korun 37.; Maroša 8., Čakš 73.; posest žoge v %: 57:43; streli: 15:8; na vrata: 4:3; koti: 3:6; prekrški: 15:14), Koper – Bravo Kostel 0:0; vrstni red strelcev: 16 – Jakupović (Maribor), 15 – Matko (Olimpija), 12 – Soudani (Maribor). Pari 33. kola: Domžale – Maribor, Bravo – Radomlje (oba 27. t. m.), Celje – Olimpija, Rogaška – Koper (oba 28. t. m.), Mura – Aluminij (29. t. m.).

Po celjskem spodrsljaju sta znova v ospredju matematika in spored prvenstva. Kako lahko Olimpija nadomesti devet točk zaostanka? Zdi se, da gre za misijo nemogoče, Olimpija mora biti pozorna tudi na Mariborčane. Od štirih naslednjih tekmecev so trije iz zgornjega dela lestvice, najprej Celje v gosteh, potem »lažja« tekma z Muro doma, Maribor v Ljudskem vrtu in za konec še mestni derbi z Bravom. V tej sezoni ima Olimpija boljši medsebojni izid le z Muro. Celjane čaka še gostovanje v Ljudskem vrtu, potem domači dvoboj proti Kopru, za konec pa še gostovanje pri Radomljah.