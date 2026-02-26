Celjani se ne bodo spreminjali, prednost bodo branili z napadalno filozofijo

Na kakšen način in s čim manj stresa ubraniti prednost s 3:2 s prve tekme v Prištini? To je uganka, s katero so se pred današnjo povratno tekmo dodatnih kvalifikacij na stadionu Z'dežele (18.45) za napredovanje v osmino finala konferenčne lige proti Driti ukvarjali v taboru nogometašev Celja. Vodilno moštvo v 1. SNL je pokazalo, da je kakovostnejše od tekmecev, toda kosovski prvak v Celje zagotovo ni prišel z belo zastavo, temveč je nabrušen, kot da gre za tekmo življenja. Glavni sodnik bo mladi Poljak, 33-letni Damian Sylwestrzak.

»Nisem povsem zadovoljen, toda fantje so pokazali vrhunski značaj in kakšno moštvo so,« je prvih 90 minut evropske bitke strnil celjski trener Ivan Majevski, ki je »nagrado« za tesno zmago dobil v obliki odpovedane tekme 23. kroga 1. SNL v Kidričevem in počitka, zaradi česar je imel skupaj s sodelavci še dva dneva več za temeljito pripravo za nadvse vznemirljivo povratno tekmo. Počitek je koristil tudi nogometašem.