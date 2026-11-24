Nogometaše Celja v četrtek ob 21. uri v Budimpešti čaka peta tekma v ligaškem delu evropske lige proti Ferencvarosu. V taboru aktualnih slovenskih prvakov so pred srečanjem optimistični, saj se je njihova rezultatska krivulja po ne najboljšem začetku sezone obrnila strmo navzgor.

Celjani so na zadnjih petih tekmah nanizali prav toliko zmag, zaradi česar v moštvu vlada odlično vzdušje. To je potrdil tudi celjski vezist Matic Ivanšek: »Dobro je, ko ekipa zmaguje. Nizamo dobre predstave in posledično tudi dobre rezultate.«

Da so njegovi varovanci v zadnjem času precej dvignili formo, se zaveda tudi celjski strateg Zoran Zeljković: »Smo boljši kot smo bili na začetku sezone. Imamo dober trenutek. Toda v življenju je treba dobre stvari ponavljati. Čaka nas težko srečanje in tisto, kar se je zgodilo, je zgodovina.« Ko je beseda nanesla na Ferencvaros, Zeljković ni izgubljal besed o kakovosti madžarskega moštva: »Gre za zelo dobro ekipo, ki ima veliko individualne kakovosti, a je po mojem mnenju premagljiva.«

Ljubljančan na celjski klopi se ob tem zaveda tudi razlik med njegovim in ostalimi evropskimi moštvi. »Evropski tekmeci so običajno fizično močnejši od nas, ampak naša glavna kakovost je tehnična podkovanost, čemur moramo prilagoditi tudi naš način igre,« je povedal Zeljković in v isti sapi izrazil prepričanje, da lahko njegovi varovanci zaigrajo še bolje.

Celjanom bo za motivacijo služila tudi nedavna tekma proti Sturmu iz Graza, ko so si priigrali svojo prvo zmago v evropski ligi. FOTO: Erwin Scheriau/Afp

V zadnjem času gre tudi Madžarom vse kot po maslu, saj so v evropski ligi zmagali na vseh dosedanjih štirih tekmah in nazadnje v tem tekmovanju v gosteh premagali celo italijanski Milan (2:0), s čimer zasedajo tretje mesto na lestvici evropske lige.

Igralci Ferencvarosa so na nogometni tržnici po podatkih Transfermarkta trenutno vredni 38,25 milijona evrov. Njihov najdragocenejši član je haitijski napadalec Lenny Joseph.

Za Madžare igra tudi nekdanji napadalec Celja Franko Kovačević, ki pa ga zaradi poškodbe v četrtek najverjetneje ne bo v kadru.

Večjih težav s poškodbami Celjani nimajo, Sešlar se vrača v formo

Grofi so sicer od svojih četrtkovih nasprotnikov vrednih dobrih 23 milijonov evrov manj, pri čemer znaša trenutna vrednost njihovega najdragocenejšega moža Svita Sešlarja 2,2 milijona evrov. Zdi se, da so dobre predstave igralcev iz knežjega mesta tesno povezane ravno z dvigom njegove forme.

»Ko igralec igra dobro, se to prenese na celotno ekipo. Mislim, da smo se vsi dvignili, kar velja tudi za Maria (Kvesića, op. a.) in Benija (Verbiča, op. a.). Slednji v zadnjem času dosega zares izjemne zadetke. Malce še čakamo na zadetke napadalcev, a tudi oni opravijo veliko nevidnega dela v obrambi, zato sem prepričan, da bodo kmalu prišli tudi njihovi zadetki,« je bil skromen Sešlar.

Tako je Svit Sešlar zadel proti SK Sturm Graz za 0:1. FOTO: Erwin Scheriau/Afp

Celjski vezist se zaradi dobrih rezultatov v zadnjem času ne prepušča evforiji. »Tekme si hitro sledijo ena za drugo. Mislim, da zmaga proti Milanu pove veliko o Ferencvarosevi kakovosti. Potrebno se bo pripraviti in jih temeljito analizirati. Če bo možno, bomo poskušali osvojiti tri točke, ali se domov vrniti vsaj neporaženi,« je pričakovanja pred četrtkovo evropsko preizkušnjo strnil Sešlar.

V celjskem taboru nimajo večjih težav poškodbami. V četrtek bo manjkal le Litovec Pijus Širvys, ki si je na enem izmed treningov zlomil prst na nogi in že končal z jesenskim delom sezone.