FOTO:Celjani so bili odločni: Gremo do konca!

Celje - Obstajajo dnevi, ki za vedno ostanejo posebej podčrtani na slehernem koledarju. In tako bo poslej pri marsikaterem Celjanu, že tako polnem ponosa na pisano zgodovino svojega mesta, zapisan 22. julij 2020. S spominom na večer, ko je Savinjska dolina slavila nove nogometne prvake. Prvič doslej so ti doma v Celju, na slovenskem šampionskem zemljevidu so se pridružili Mariboru, Ljubljani, Novi Gorici, Domžalam in Kopru.Ta julijska sreda ni ravno podarila značilne poletne počitniške podobe, bolj kot ne je slovenski zahod ponujal pogoste plohe in zoprno vožnjo, nakar je prihod skozi predor pod Trojanami razkril nova obzorja ...