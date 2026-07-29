Celjani so lahko še boljši, a brez TikTok igralcev

Sezona je rešena! Slovenski nogometni prvaki so si zagotovili najmanj tretjo zaporedno evropsko jesen v konferenčni ligi. Skoraj tri ure je za Celjane trajala srhljivka s srečnim koncem (1:1 po 90 minutah, 2:2 po 120 minutah in 4:1 po strelih z 11-m) proti albanskemu prvaku Egnatia. Še s slabima dvema urama v Rogožini (3:3) je skupaj trajala kar pet ur, preden so varovanci trenerja Vitorja Campelosa naredili zgodovinski korak in v tretjem poskusu preskočili drugi krog kvalifikacij za ligo prvakov. A Celjani niso blesteli. Za naslednjo veliko evropsko bitko proti armenskemu prvaku Araratu (kljub porazu proti Shamrock Rovers z 1:2 je napredoval s 3:2) bodo morali biti veliko boljši. Prvo tekmo bodo igrali v torek v Araratu, pred tem pa jih v soboto doma čaka še veliki štajerski derbi.