PREMIUM   D+   |   Nogomet

Celjani so lahko veseli, a gole prejemajo kot najbolj naivna moštva

Po preboju v osmino finala konferenčne lige vodilni v 1. SNL v 24. kolu v Stožicah. Prvi na delu že danes zeleno-beli in vijolični.
Svit Sešlar (levo) in Armandas Kučys sta tudi brez Alberta Riere glavna režiserja celjskih zmag. FOTO: NK Celje Leon Vidic/Delo
Svit Sešlar (levo) in Armandas Kučys sta tudi brez Alberta Riere glavna režiserja celjskih zmag. FOTO: NK Celje Leon Vidic/Delo
Gorazd Nejedly
28. 2. 2026 | 05:00
4:13
Pričakovano napredovanje Celjanov v osmino finala konferenčne lige, kjer se bodo še drugič pomerili z atenskim AEK (prva tekma bo 12. marca v Celju, povratna 19. v Atenah), vodilnim v grškem prvenstvu, kljub še drugi zmagi s 3:2 ni bilo najbolj prepričljivo, toda vodilni v 1. SNL, v kateri bo ta konec tedna 24. kolo, so lahko zadovoljni. Proti vztrajnim Kosovcem so trpeli, podobno pa se jim obeta tudi na domači fronti, na kateri bodo v nedeljo v Stožicah proti Bravu zaokrožili spored. V današnji uvodni tekmi bo Olimpija danes gostovala v Ajdovščini, Maribor bo proti Radomljanom poskušal nadaljevati niz zmag, v nedeljo pa bo na Bonifiki igrala Mura.

Ajdovci si v bitki za obstanek ne morejo obetati česa lepega, ne glede na to, da Olimpija (še) ni najvišjih obratih. Je pa dovolj uglašena in solidno vodena, da je absolutni favorit. Toda komu je sploh še mar, kdo je favorit? Navijači, ne le starejši, temveč tudi tisti srednjih let, pogrešajo stare dobre čase in dvoboje padlih gradbenih baronov in nogometnih zanesenjakov Dušana Črnigoja ter Ivana Zidarja, in še bolj rdeče-črnih mojstrov, kot so bili Andrej Želko, Borivoje Lučić, Dinko Vrabac, Patrik Ipavec, Tonči Žlogar ... in šampionskih zeleno-belih iz prve polovice devetdeset let minulega stoletja. Mariborska igra še ni takšna, da bi prste lizali, toda vijolični so v nastajanju resnega moštva s šampionskimi obrisi. Trem zmagam v nizu bo najbrž sledila še četrta, čeprav Radomljanov niti pod razno ne kaže podcenjevati. V zadnjih petih tekmah so doživeli prav toliko porazov kot Mariborčani, enega.

