Celjanom v vroči Albaniji spodbudna odskočna deska

Za celjske nogometaše se je po uvodu v domačo prvenstveno sezono zdaj začela še nova evropska pustolovščina. Začenjajo jo v 2. kolu kvalifikacij za ligo prvakov, in sicer proti albanskemu moštvu Egnatia. Ta klub iz malega mesta Rrogožina še zdaleč nima takšne tradicije kot nekatera druga moštva te države, toda v zadnjih letih močno opozarja nase in se uvršča v Uefine kvalifikacije.

Celjska domača premiera z Muro (2:2) ni bila bleščeča, slab pa je ta uvod v Albaniji. Gostitelji so si namreč zgodaj priigrali vodstvo, ko je celjski nogometaš Papa Daniel z glavo poskusil odbiti iz kazenskega prostora, žoge pa ni zadel, kot si je želel in ta je prek soigralca v vratih Žana Luka Lebana odšla v mrežo.

Egnatia: Celje 3:3 (1:1) Štadion Demrozi, gledalcev 4000, sodnik Atila Karaoglan (Tur). Strelci: 1:0 – Daniel (6), 1:1 – Kvesić (Sešlar, 45),1:2 – Kučys (Koutris, 54), 2:2 – Medeiros (Adjessa, 58), 2:3 – Kvesić (66), 3:3 – Diabate (Medeiros, 77). Egnatia: Dajsinani; Džemaili, Bitri, Sota; Yago, Medeiros (od 86. Ndreka), Kryeziu (od 86. Smaji), Loukii (od 74. Diabate), Jaime; Albanese (od 73. Gruda), Bakayoko. Celje: Leban; Koutris, Hrka, Vuklišević, Diounkou (od 69. Kotnik); Avdyli (od 80. Zabukovnik), Daniel, Kvesić, Dukuly (od 88. Požeg Vancaš); Sešlar (od 80. Tuša), Kučys (od 69. Širvys). Streli: 14:8; na vrata: 9:3; posest žoge v %: 45:55; koti: 5:6; prekrški: 13:12.

Našim prvakom se tako ni uresničila želja, da bi preživeli uvodnih 15 ali 20 minut brez prejetega gola, hiter zaostanek vedno zruši tisti načrtovani scenarij. Nekaj časa so tako Celjani potrebovali za prve zbrane akcije, kakšnih posebnih nevarnosti pa je bilo za domača vrata malo. Toda zakuhalo se je prav ob izteku polčasa, ko je celjsko moštvo oživelo in je najprej bil v priložnosti Armandas Kučys, nakar je po Sešlarjevem kotu spretni in natančni Mario Kvesić z nekaj metrov pred vrati zadel mrežo gostiteljev.

Toda tu še zdaleč ni bilo konec velikega boja ob razprodanih tribunah z zelo glasnimi in občasno tudi prav nešportnimi gledalci. toda Celjani so v zadnjih evropskih sezonah prestali že marsikaj in zato jih tudi takšno ozračje ni ustavilo, Odločen pristop je obrodil z vodstvom naših prvakov, res pa je tudi, da se bojeviti gostitelji vdajali in nato hitro izenačili. Spomin je uhajal k lanskemu gostovanju Olimpije prav pri tem moštvu, ko so prav tako deževali goli, ob koncu pa so zmaji le izpulili plen. Kazalo je, da ga bo tudi celjsko moštvo z zmago kot popotnico za revanšo na svojem štadionu, saj je odlični Kvesić priigral novo vodstvo in ko je bilo že v zraku, da bi lahko modro-rumeni zabili še 4. gol za res nadvse spodbudno izhodišče, so še tretjič v polno zadeli Albanci in vrnili dvoboju pred revanšo tudi negotovost.

A po vsem videnem je Celje favorit, izid 3:3 na tujem pa napoveduje dober scenarij na domačem igrišču. In še lepši bi bil že zdaj, če v 90. minuti po Danielovem strelu zmage gostov ne bi preprečila vratnica ...