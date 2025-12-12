Celjani so že na aparatih

Na Rujevici je vodilno moštvo slovenskega prvenstva igralo tako, kot je želel domači trener Vicor Sanchez. Četrtkov tekmec prepričljivo izgubil z 0:3

Na Kvarnerju je vodilno moštvo slovenskega nogometnega prvenstva Celje z 0:3 doživelo najhujši poraz v sezoni. Druga zaporedna »ničla« v konferenčni ligi po porazu v Olomoucu (1:2) ni ogrozila napredovanja Celja v izločilni del tekmovanja, vendar je otežila pot do glavnega cilja, neposredne poti v osmino finala, kamor se bo uvrstilo osem najboljših. Vodilna Strasbourg (13) in Šahtar (12) sta se že uvrstila, za zadnjih šest prostih mest pa se bo glede na točke potegovalo še 11 moštev, med njimi tudi Celje. V odločilnem zadnjem kolu KL bodo Celjani gostili Shelbourne, 34. na lestvici z eno samo točko. Visok poraz je bil previsok, a realen. Ker Celjani niso izkoristili uro dolgega obdobja premoči, so bili kaznovani. Tretji gol so prejeli že z igralcem manj po izključitvi Artemijusa ...