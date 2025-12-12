  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Nogomet

    Celjani so že na aparatih

    Na Rujevici je vodilno moštvo slovenskega prvenstva igralo tako, kot je želel domači trener Vicor Sanchez. Četrtkov tekmec prepričljivo izgubil z 0:3
    Na Reki Celjani niso imeli razlogov za veselje. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Na Reki Celjani niso imeli razlogov za veselje. FOTO: Leon Vidic/Delo
    12. 12. 2025 | 14:28
    12. 12. 2025 | 14:44
    3:36
    Na Kvarnerju je vodilno moštvo slovenskega nogometnega prvenstva Celje z 0:3 doživelo najhujši poraz v sezoni. Druga zaporedna »ničla« v konferenčni ligi po porazu v Olomoucu (1:2) ni ogrozila napredovanja Celja v izločilni del tekmovanja, vendar je otežila pot do glavnega cilja, neposredne poti v osmino finala, kamor se bo uvrstilo osem najboljših. Vodilna Strasbourg (13) in Šahtar (12) sta se že uvrstila, za zadnjih šest prostih mest pa se bo glede na točke potegovalo še 11 moštev, med njimi tudi Celje. V odločilnem zadnjem kolu KL bodo Celjani gostili Shelbourne, 34. na lestvici z eno samo točko. Visok poraz je bil previsok, a realen. Ker Celjani niso izkoristili uro dolgega obdobja premoči, so bili kaznovani. Tretji gol so prejeli že z igralcem manj po izključitvi Artemijusa ...

    Šport  |  Nogomet
    Konferenčna liga

    Po zapravljenih priložnostih potop Celjanov v Kvarnerju

    Na tekmi 5. kola konferenčne lige Rijeka – Celje ob polčasu brez golov, nato pa so gostitelji kaznovali celjsko neučinkovitost in prepričljivo zmagali.
    11. 12. 2025 | 20:11
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Odmevi z Rujevice

    Victor Sanchez pozna recept, kako ugnati Alberta Riero

    Trener vodilnega moštva 1. SNL po visokem porazu na Reki izpostavil tudi slabo postavljanje v obrambi in vedenje igralcev
    12. 12. 2025 | 07:02
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    NZS

    Mijatović: Riera ni primeren kandidat

    Predsednik NZS Radenko Mijatović ocenjuje, da trener Celja Albert Riera pod trenutnimi pogoji ni primeren za vodenje slovenske nogometne reprezentance.
    11. 12. 2025 | 10:57
    Preberite več
    Kultura  |  Glasba
    Glasbenik in igralec

    Umrl je Aleš Hadalin

    Bil je ustanovni član glasbene skupine Tantadruj, s katero je posnel dva albuma. Igral je harmoniko, orglice in kljunasto flavto.
    10. 12. 2025 | 19:56
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dopis RTV

    Zakaj Jankovića ni bilo v oddaji Tarča

    Ljubljanski župan Zoran Janković je naslovil dopis predsednici uprave RTV Slovenija Nataliji Gorščak, ki se je nanašalo na vabilo v oddajo Tarča.
    11. 12. 2025 | 17:17
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Aretacije

    Ljubljanski podjetnik, ki je prejel kar nekaj javnega denarja, tihotapil mamila

    Vodil naj bi kriminalno združbo, v ponedeljek so mu nataknili lisice.
    10. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    E-oskrba v dolgotrajni oskrbi

    Dva tisoč uporabnikov še ni vrnilo podpisane pogodbe

    Več kot 600 uporabnikov je prejemanje storitve po 1. juliju prekinilo, tudi zaradi neupravičenega strahu pred plačevanjem storitve.
    Andreja Žibret 11. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Finance

    Priložnost, ki bo oblikovala vašo prihodnost. Ne zamudite jo

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Je naša prihodnost v orožarskem preboju, ki prihaja iz Evrope?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NORA AKCIJA

    iPhone 15 za manj kot 600 EUR? Cene na Mimovrste šle »čist' mimo«!

    Iščete darilo ali pravi trenutek za nakup bele tehnike? Do nedelje, 14. 12., je na Mimovrste 70+ uspešnic po znižanih cenah in brezplačna dostava bele tehnike.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    DOBRODELNOST

    Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

    Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Skrb za zaposlene kot konkurenčna prednost

    Za podjetja so kadri ključni gradnik uspeha. Želijo možnosti za poklicni razvoj, fleksibilne delovne pogoje ter različne motivacijske spodbude.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Glavni direktor NLB Lease&Go

    NLB z lizingom podvojila obseg poslov na Hrvaškem

    Bilančno vsoto načrtujejo v petih letih podvojiti, v intervjuju pojasnjuje Marko Jerič, glavni direktor NLB Lease&Go.
    Nejc Gole 8. 12. 2025 | 06:49
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    CeljeVictor SanchezAlbert RieraRijekakonferenčna liga

    Novice  |  Črna kronika
    Sodišče v Novem mestu

    Osumljeni za umor Šutarja izpuščen iz pripora

    Vsaj pet prič naj bi pred sodnikom izjavilo, da napadalec ni osumljeni 21-letnik. Pravi napadalec naj bi bil mladoletni Rom, njegov bratranec.
    12. 12. 2025 | 14:57
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    KZS

    Matej Erjavec si želi nov mandat, podpira tudi selektorja Sekulića

    Predsednik Košarkarske zveze Slovenije bo kandidiral za nov mandat. V Slovenijo si želi pripeljati zvezdnika iz Los Angeles Lakers.
    12. 12. 2025 | 14:51
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Reška zaušnica

    Celjani so že na aparatih

    Na Rujevici je vodilno moštvo slovenskega prvenstva igralo tako, kot je želel domači trener Vicor Sanchez. Četrtkov tekmec prepričljivo izgubil z 0:3
    12. 12. 2025 | 14:28
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ukrep

    Težji časi za Shein, Temu in druge e-trgovce: za vsak paketek tri evre carine

    Svet EU bo uvedel splošno carinsko dajatev za male pošiljke, ki vstopajo v EU. Ukrep začne veljati 1. julija 2026 za vse paketke v vrednosti manj kot 150 evrov.
    Staš Ivanc 12. 12. 2025 | 14:18
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Reška zaušnica

    Celjani so že na aparatih

    Na Rujevici je vodilno moštvo slovenskega prvenstva igralo tako, kot je želel domači trener Vicor Sanchez. Četrtkov tekmec prepričljivo izgubil z 0:3
    12. 12. 2025 | 14:28
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ukrep

    Težji časi za Shein, Temu in druge e-trgovce: za vsak paketek tri evre carine

    Svet EU bo uvedel splošno carinsko dajatev za male pošiljke, ki vstopajo v EU. Ukrep začne veljati 1. julija 2026 za vse paketke v vrednosti manj kot 150 evrov.
    Staš Ivanc 12. 12. 2025 | 14:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

    Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski otroci so dobili prepotrebno pomoč

    Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Panika: Kaj, če gredo leta dela v nič?

    Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Katero vino izbrati za praznično mizo, da bo večer res nepozaben?

    Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovanje podjetij

    Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

    Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 11:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroskopija kolena: kaj morate vedeti o postopku in okrevanju

    Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

    Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 13:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pickbox: vaš vodnik skozi svet kakovostne vsebine

    Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

    Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Digitalizacija

    Koliko algoritmi že usmerjajo naša življenja

    Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako premostiti finančno vrzel, ko podjetje menja lastništvo ali obliko

    Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 08:20
    Preberite več

