Celjani sporočili novico glede Alberta Riere

Španski trener Albert Riera je podaljšal sodelovanje z vodstvom nogometnega kluba Celje. Po novi pogodbi, ki jo je podpisal danes, bo v knežjem mestu ostal do 30. junija 2028.

»Albert Riera, trener z največjim evropskim uspehom v zgodovini kluba, ki je s svojo nogometno miselnostjo spremenil ne zgolj celjske, temveč slovensko percepcijo nogometa, ostaja v knežjem mestu. Klub in trener sta s tem poslala jasno sporočilo nogometnemu svetu o skupni viziji, medsebojnem zaupanju in najvišjih športnih ambicijah,« so pri celjskem klubu zapisali v sporočilu za javnost.

Španski trener je na celjski klopi vodil 106 tekem, v tem času pa na štadion Z'dežele vrnil pokalno lovoriko in grofe kot prvo slovensko ekipo popeljal do zgodovinskega četrtfinala konferenčne lige. »NK Celje je pod njegovim vodstvom spoštovan doma in v Evropi. Postal je klub z jasno identiteto in slogom igre,« so še dodali pri NK Celju.

Riera: Več razlogov za podaljšanje pogodbe

»Razlogov za podaljšanje pogodbe je več. Pošast, ki smo jo ustvarili v Celju, je še vedno lačna. Lačna je novih uspehov: v domačem prvenstvu, pokalnem tekmovanju in evropskih tekmovanjih. V Celju se počutim srečnega in ljubljenega. Ljudje v klubu mi zaupajo. Jaz zaupam njim. Naša podpora na štadionu je vse večja. NK Celje ima vse pogoje, da se dvigne med najboljše v Evropi,« je ob tem povedal Riera.

Celjani prepričljivo vodijo v državnem prvenstvu, v katerem imajo pred drugouvrščenim Mariborom ima devet točk prednosti, v 36-članski konferenčni ligi Uefe pa so ta čas na tretjem mestu.