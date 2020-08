Celjani upajo, da bodo izkoristili prednost domačega terena

Celje – Nogometaši Celja v drugem krogu kvalifikacij za ligo prvakov danes na štadionu Z'dežele pred praznimi tribunami gostijo igralce Moldeja. Norvežani so po mnenju poznavalcev precej trši oreh, kot so bili pred tednom tekmeci iz Dundalka, ki so pred varovanciv Budimpešti klonili z 0:3.Slovenski prvaki se nadejajo, da bodo izkoristili prednost domačega terena in se še za korak približali sanjskemu nastopu v skupinskem delu najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja. Po prvem polčasu jim kaže zelo dobro, saj so z golom kapetana Mitje Lotriča v 38. minuti prešli v vodstvo z 1:0. S takšno prednostjo so odšli tudi na odmor.Toda podobne načrte imajo tudi Skandinavci, ki zagotovo še niso vrgli puške v koruzo. Kako močni so, kaže tudi njihova visoka zmaga v uvodnem krogu kvalifikacij, v katerem so kar s 5:0 odpravili nogometaše finskega moštva KuPS iz Kuopia.