Celjani v Kvarnerskem zalivu po novi podvig

V nogometnem Kvarnerju je čutiti opazno zanimanje za tekmo. Tako domača Armada, kot je uraden naziv navijaške skupine reškega kluba, napoveduje glasno podporo, a brez te ne bodo gostje, saj je bližina prizorišča blizu slovenske meje privabila tudi številne privržence celjskega moštva.

Rijeka: Celje Stadion HNK Rijeka, sodnik Andrea Colombo (Italija). Rijeka: Zlomislić; Oreč, Majstorović, Radeljić, Devetak; Dantas, Janković; Menalo, Fruk, Vignato; Jurić. Celje: Leban; Bejger, Vuklišević, Tutyškinas, Castro; Vidović, Kotnik, Kvesić; Avdyli, Josifov, Šturm.

Trener Albert Riera se je odločil za napadalno postavitev, domači strateg Victor Sanchez, Rierov znanec iz slovenske lige, ima svoje načrte, kajti izhodišče Rijeke je v pričakovanju tekme glede na lestvico konferenčne lige slabše kot celjsko.